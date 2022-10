Kolínská nálada uvadla. Kozlové prohráli potřetí, podruhé za sebou doma

„Rozhodla šířka naší lavičky, což ukazuje i poměr bodů náhradníků. Je trošku radost střídat to, co v kádru máme, ale liga ukazuje, že bude hodně vyrovnaná, i nyní se nám to kousalo těžko, dlouho nám trvalo, než jsme se trochu chytli. Ale rozhodla šířka lavičky, nám se dokonce podařilo vyhrát i na doskoku, což se dlouho nestávalo, a i když to bylo pro diváky méně atraktivní utkání, protože nepadlo tolik bodů, tak si myslím, že jsme šli od začátku za svým a vezeme výhru, což se počítá,“ řekl trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Utkání se mi hodnotí hrozně těžce, v obraně jsme zahráli ještě relativně dobře, ale druhý zápas v řadě jsme totálně vyhořeli v útoku. Nevytvořili jsme si žádné střelecké pozice a ty, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili,“ litoval trenér Ústí Jan Šotnar.

Velkou motivaci ukázat se v nejlepším světle měl Lamb Autrey, který se při prvním návratu do Ústí po svém transferu do Kolína docela činil. Zaznamenal čtyři body a deset doskoků.

„V první řadě bylo fajn se sem vrátit, bylo to trochu hořko sladké vítězství, ale to je to, pro co jsme sem přijeli. Ústí odehrálo dobré utkání na obranné polovině, my věděli, že musíme ubránit Spencera Svejcara a Krise Martina, ale důvod, proč jsme vyhráli, je v naší obraně,“ podotkl kolínský rozehrávač Lamb Autrey.

Body: Svejcar 23, Martin 15, Pecka 10, Callahan 6, Haiblík 3, Haney 3, Johnson 2, Nábělek 2 – Číž 18, Slavinskas 18, Novotný 10, Petráš 8, Lošonský 6, Dlugoš 5, Autrey 4, Šiška 4, Jelínek 3. Rozhodčí: Blahout, Vošahlík, Vávrová. Trojky: 23/6:20/8. Střelba 2 body: 38/18:44/20. TH: 15/10:17/12. Doskoky: 33:42. Chyby: 23:16. Diváků: 850.

