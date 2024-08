Zejména napilno budou mít příznivci atletiky. V neděli 25. srpna se totiž uskuteční 18. ročník Kolínské desítky. O medaile se poběží na dvou tratích – 10 a 5 km.

Účastníci se rozdělí v mužské kategorii do pěti kategorií (do 39 let, 40 – 49 let, 50 a 59 let, 60 – 69 let a 70 let a starší). V ženách se poběží ve čtyřech kategoriích (do 34 let, 35 – 44 let, 45 – 55 let, 56 let a starší).

Start závodu je v 10 hodin u fotbalového stadionu Sparty Kolín. Přihlášky na místě. Prezentace od 8.30 hodin, uzávěrka čtvrt hodiny před startem samotného závodu.

„Pro vítěze rozdělíme finanční hotovost a věcné ceny,“ uvedl hlavní organizátor Václav Miler.