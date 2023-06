FOTO: Kolíňák Patrik Půža získal na mistrovství Evropy OCR bronzovou medaili

Patrik Půža žije od narození v Kolíně. Letos odmaturoval na zdravotním lyceu a zároveň byl přijat na VŠ zdravotnickou. Začínal v STG Kolín. Je to osm let, co se věnuje OCR (obstacle course racing) a Spartan race, posledních pět let se tomu věnuje na poloprofesionální úrovni. A už sklízí ovoce. Je mistrem republiky, díky čemuž se kvalifikoval na mistrovství světa. Na nedávném mistrovství Evropy v Maďarsku skončil na třetím místě.

Patrik Půža | Foto: archiv P. Půži

Na mistrovství Evropy v OCR v Maďarsku jste získal bronzovou medaili. Jak těžký to byl závod? Závod mi překážkově sedl, ačkoliv jsem měl velký respekt z překážek. Skoro na všechny překážky jsme měli jen jeden pokus, proto na celý závod jsme měli čtyři náramky, z toho dva náramky měli funkci, že při jejich ztrátě, musíte před cílem obejít trestný okruhy se zátěží (podle toho kolik vám chybělo náramků, tolik jste šli trestných okruhů, tudíž max. dva okruhy), při ztrátě třetího pro danou osobu závod skončil a nezapočítá se její čas. Stačila jen malá chyba na překážce. Jelikož většina lidí je na vysoké úrovni, tak nejčastější důvody, proč přišli o náramek, bylo třeba jen špatné uchopení segmentu či škrtnutí o zem, což bylo v pravidlech zakázáno. Z těchto důvodů jsem byl velmi rád, že jsem nechyboval na překážkách, tudíž doběhl se všemi náramky. Během závodu bylo velké teplo, jelikož jsem neměl sebou vodu, tak se mi neběželo úplně nejlíp. Jaké pocity jste zažíval po závodě a na stupních vítězů? Samé pozitivní emoce jsem prožíval. Měl jsem velkou radost, že se mi splnil sen. Pozitivní pro mě byl i pocit, že jsem do závodu dal vše. Máte také zlato z mistrovství republiky, čímž jste se nominoval na mistrovství světa. Jak se těšíte a na jaké umístění myslíte? Velmi se těším na mistrovství světa, pro mě bude čest tam jenom závodit. Při tak velké konkurenci by bylo skvělé umístit se do TOP 5 ve věkové kategorii. Kanonýr Deníku David Nejedlý: Góly byly jen vizitka kvalitního kádru Co na váš úspěch říkali vaši nejbližší a kdo vás nejvíce podporuje? Samé kladné reakce. Nejvíce mě podporují moji rodiče máma s tátou. K tomuto sportu vás přivedl otec, se kterým jste začínal trénovat. Co vás na tomto náročném sportu baví? Ano, zpočátku jako jedenáctiletý kluk, jsem měl nejradši to, že se mohu plazit bahnem pod ostnatým drátem a po proběhnutém cíli dostanu medaili, k tomu mě lidi za to ještě pochválí… Dnes na tomto sportu miluji ten pocit, když člověk běží rychle a překonává překážky bez problémů, tu sílu, rychlost, techniku překonávání překážek. Zároveň rád vystupuji z komfortní zóny a rád se pořádně zničím. Líbí se mi i komplexnost tohoto sportu, kde je to zátěž na celé tělo. Potřebujete sílu fyzickou i mentální, obratnost, rychlost, vytrvalost. Co je pro vás největší problém na tréninku? Fyzická síla, konkrétně nošení a tahání těžkých břemen. Dva roky se specializujete na OCR, Spartana máte jen jako doplněk. Ty sporty jsou laika hodně podobné… Spartan a OCR jsou dva odlišné sporty. Spartan má danou strukturu překážek, kde jsou převážně běžecké pasáže, nošení a tahání břemen. OCR má různorodou strukturu překážek s vysokou obtížností. Nyní jste pět let poloprofesionálním sportovcem. Jak to jde skloubit se studiem? Zatím se mi to daří. Snažím se vyžívat čas na sto procent. Například když běžím výklus devadesát minut, pustím si třeba audioknihu, podcast, dokument či mnou namluvené učení. Máte ještě vůbec nějaký čas na jiné aktivity a kamarády? Bohužel moc ne, to je daň za to všechno. VIZITKA Bydliště: Kolín

Narozen: Kolín

Znamení: Býk

Záliby: OCR, spartan, bouldering, box, šachy

Oblíbené jídlo: burger

Oblíbené pití: ProAmino drink od GymBeam

Oblíbený film: Fight club

Oblíbená hudba: poslouchám všechno možné, dle nálady nebo podle toho, co dělám

