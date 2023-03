/FOTOGALERIE/ Sedmkrát v řadě prohráli, nenacházeli se v dobrém psychickém rozpoložení. To už je ale minulost. Basketbalisté Kolína prolomili černou sérii a v šestém kole nadstavbové části Skupiny A1 porazili na domácí palubovce mistrovský Nymburk 94:84.

Z utkání 6. kola nadstavby BC Kolín -Nymburk (94:84). | Foto: David Kratochvíl

„Myslím si, že v Kolíně a okolí všichni slyšeli ten balvan, který z nás spadl. Neskutečně důležité pro nás, abychom se vrátili do boje o 4. – 5. místo v tabulce. Nymburk měl výborný začátek po reprezentační přestávce, my se topili v několika porážkách a řekli jsme si, že už to musí přijít, že se musí projevit dobrý trénink i zapojení Odomese do sestavy. Přišlo to, vyšlo to zase na Nymburk, takže jsme rádi,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Myslím, že jsme zápas začali pomalu, oproti tomu, jak jsme schopni hrát a jak jsme hráli předchozí zápasy. Přizpůsobili jsme se ze začátku tempu Kolína, což nebylo dobře, proto nás to stálo i výsledek prvního poločasu. Potřebujeme, abychom hráli rychleji. Je to škoda, rozdíl deseti bodů je zbytečně moc, ale bohužel. Kolín si vítězství zasloužil víc,“ přiznal trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

Kolín neprožíval povedené období, sbíral jednu porážku za druhou. Navíc doma hostil mistrovský Nymburk. Sice ho jako jediný v letošní sezoně NBL již dvakrát porazil, ale pořád je to mnohonásobný mistr, který zaznamenal po reprezentační přestávce solidní výsledky. V hale Spojů ale opět narazil.

Medvědi téměř celý zápas měli navrch, udržovali si mírný náskok. I když vedli o devět bodů, nebylo stále rozhodnuto. Nymburk se proti dobré obraně Kolína nemohl dlouho prosadit, když na konci třetí čtvrtiny Benda trojkovým pokusem vyrovnal na 65:65, mohlo se zdát, že favorit překlopí misky vah na svoji stranu. Omyl. Kolín zvýšil obrátky, opět si vypracoval menší náskok, a když Šiška dvě minuty před koncem skóroval, nebylo pochyb o tom, kdo se stane vítězem.

„Po dlouhé sérii neúspěšných zápasů, i když jsme hráli venku, jsme se vrátili na domácí palubovku. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale dokázali jsme se na Nymburk dobře připravit a jsme určitě rádi, že jsme to konečně prolomili a věřím, že naše vítězná šňůra bude pokračovat,“ řekl kolínský křídelník Filip Novotný.

„Do utkání jsme vstoupili trochu jinak, než v posledních zápasech. Neběhali jsme tak rychle, jak jsme chtěli, hlavně do protiútoku. Kolín se trefoval a my ho nedokázali ubránit jak pod košem, tak i v nájezdu. Měl hodně volných střel, takže tím zpomalil naší hru. Hrálo se víc 5 na 5, což Kolínu letos proti nám svědčí. V tom byl ten problém,“ podotkl rozehrávač Nymburka František Váňa.

Body: Slavinskas 22, Číž 19, Petráš 14, Novotný 11, Odomes 8, Lošonský 7, Mareš 6, Šiška 5, Jelínek 2 – Boeheim 22, Váňa 13, Kříž 11, Lockett 11, Benda 8, Watson 6, Palyza 5, Kovář 4, Sehnal 4. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Dombrovský. Trojky: 26/11:33/7. Střelba 2 body: 35/22:38/24. TH: 23/17:23/15. Doskoky: 35:36. Chyby: 21:23. Diváků: 628. Průběh: 24:18, 50:44, 72:68.

