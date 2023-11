Basketbalisté Kolína vykročili do Českého poháru, ve kterém obhajují loňské třetí místo, správnou nohou. Ve třetím kole zvítězili ve Zlíně 102:78.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Kolín - Ústí nad Labem (112:108 po prodl.) | Foto: Tereza Bukačová

Kolín přijel do Zlína, který nastupuje ve druhé nejvyšší soutěži, pouze s devíti hráči a všichni se zapsali do tabulky střelců. A to výrazně, vždyť nejmenší počet bodů – 8 – zaznamenal Štěpán.

Oba týmy se v této fázi domácí pohárové soutěže potkaly již před patnácti lety. Kolín zvítězil 78:72.

O rok a půl dříve přišla ještě důležitější konfrontace. V semifinále 2. ligy tehdy Kolín opanoval dvojzápas a odrazil se k postupu do nejvyšší soutěže. Od té doby se oba celky nepotkaly. Až nyní ve středu.

Body: Dedek 23, Nehoda 21, Šmíd 11, Jedovnický 10, Nádeníček 6, Plešingr 4, Vošlajer 3 – Číž 14, Redparth 14, Goga 13, Novotný 12, Veljković 12, Stegbauer 11, Halada 9, Novák 9, Štěpán 8. Rozhodčí: Nejezchleb, Kubiš. Trojky: 26/13:32/14. Střelba 2 body: 45/16:33/24. TH: 11/7:20/12. Doskoky: 36:40. Chyby: 17:10. Diváků: 60. Průběh: 20:23, 37:48, 64:83.

