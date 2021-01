Vyvrcholení Hyundai Českého poháru přijde na řadu od 10. - 14. 2. ve Sportovním centru v Nymburce, kam postoupí celkem osm týmů. Jistou účast mají díky umístění v loňském ligovém ročníku týmy Nymburka, Opavy, Svitav a Pardubic a o zbylá čtyři postupová místa se rozhoří boje, a to již tuto a příští středu. Letošního ročníku se zúčastní pouze týmy hrající Kooperativa NBL.

Mezi největší děčínské opory patří rozehrávač Ondřej Šiška spolu s křídelníky Šimonem Ježkem a Filipem Kroutilem, a také Tomáše Pomikálka, alternujícího na pozici 3-4. Nejvýznamnější letní posilou byl pro tým trenéra Tomáše Grepla příchod rozehrávače Eduarda Kotáska, který přišel ze Svitav. Dále je na soupisce soupeře, který je tvořen výhradně českými hráči, pod košem hrající trojici Grunt - Žikla - Skalička a také několik nadějných mladíků Boyka, Macha a Vlasáka.

“V prvním utkání chceme potvrdit roli favorita a získat si co možná nejvyšší náskok do odvety. Musíme udržet koncentraci po celých čtyřicet minut hry a to zejména na obranné polovině," řekl kolínský asistent Filip Rytina.

Utkání v hale Spojů začíná tradičně v 17:45 hodin. Odveta je na programu příští středu 27. ledna na palubovce Válečníků. Rozhodujícím faktorem pro postup bude skóre z obou utkání.