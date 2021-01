„Opava patří společně s Nymburkem k nejlepším týmům soutěže, proto jsme za výhru strašně rádi,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Opava budila respekt. Z patnácti zápasů pouze jednou prohrála, navíc Kolín porazila v posledních deseti vzájemných duelech. Na středeční večer ale nebude vzpomínat v dobrém.

Na začátku druhé čtvrtiny sice vedla o deset bodů, to bylo ale naposledy, co tahala za delší konec provazu. Kolín postupně ztrátu mazal a v poločase vedl o sedm bodů (51:44).

Po změně stran už to byla spanilá jízda Kolína. Postupně si budoval náskok, v jednu chvíli byl třiadvacetibodový.

Dokonce útočil na ligový rekord v počtu nastřílených trojek. Ten nakonec odolal. Hráči Kolína zaznamenali „pouze“ devatenáct trojek a za rekordem zaostali o pouhé dva pokusy.

„ Do zápasu jsme nevstoupili, jak jsme si představovali. V jednu chvíli to vypadalo, že Opava půjde přes nás. Ale naštěstí se tak nestalo, vzpamatovali jsme se. Hlavně ve druhé čtvrtině a od té doby jsme si šli za vítězstvím. Na konci zápasu došlo k povolení koncentrace, což je na jednu stranu pochopitelné, protože hráči měli velikou radost z vítězství,“ dodal Miroslav Sodoma.

„Kolín nás rozebral. Hrál velmi chytře,“ uznal trenér Opavy Petr Czudek.

„My jsme mohli konkurovat v útoku, ale neměli jsme co nabídnout. Nedávali jsme trestné hody ani tříbodové střely. Soupeř tím pádem zacpal bednu a my jsme se trápili. Nemohli jsme hrát tu hru, na kterou jsme zvyklí. I takové zápasy jsou, nedá se nic dělat,“ dodal Czudek.

Medvědy táhl za desátou výhrou v sezoně Lee Skinner, který se díky 31 body, 14 doskoky a pěti proměněnými trojkami z pěti pokusů stal králem utkání. Domácí univerzál dokonale zastínil hostující Jakuba Šiřinu, jenž za pětatřicet minut strávených na palubovce zaznamenal pouhých pět bodů.

„Opava je velmi dobrý tým s velmi dobrým trenérem. Věděli jsme, že musíme dávat střely, hrát dobře a hrát jako tým. Chytili jsme dobrý rytmus a byl to pro nás všechny skvělý večer,“ uznal Lee Skinner.

„Od začátku zápasu si s námi soupeř dělal, co chtěl. Bohužel domácí trefili asi dvacet trojek, což je snad i kolínský rekord. Z naší strany jsme naopak netrefili nic a od toho se to odvíjelo. Kolín trefoval i těžké střely a my na to nedokázali navázat,“ posteskl si autor šesti opavských bodů Juraj Páleník.

Body: Skinner 31, Číž 14, Dlugoš 12, Novotný 12, Wallace 12, Petráš 6, Machač 4, Jelínek 2 – Slavík 17, Gniadek 15, Zbránek 13, Bukovjan 9, Švandrlík 6, Páleník 6, Šiřina 5, Jurečka 5, Štěpánek 4. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Záruba. Střelba 2 body: 28/15:45/19. Trojky: 41/19:32/10. TH: 13/6:21:12. Doskoky: 43:47. Chyby: 12:9. Průběh: 20:28, 51:44, 71:56. Hráč utkání: Lee Skinner (Kolín).