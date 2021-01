Dvakrát se utkali v letošní sezoně NBL a dvakrát se duel rozhodoval v dramatické koncovce. A pokaždé vyhráli basketbalisté Kolína. Po domácí výhře o dva body vyhráli i v Hradci Králové 102:96.

Z utkání 9. kola NBL BC Kolín - Hradec Králové (95:93). | Foto: René Svoboda

„Byl to velmi těžký zápas. Věděli jsme, že Sokolům jde o hodně, když vyhrají proti nám, že stále můžou hrát o vrchní šestku a být ve skupině A1. Bojovali statečně a jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Ale byl to boj až do samého konce,“ uvedl pivot Kolína Jakub Petráš.