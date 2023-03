/FOTOGALERIE/ Pardubice se stávají nejoblíbenějším soupeřem basketbalistů Kolína. Medvědi s nimi neprohráli již deset domácích zápasů. Naposledy se radovali z výhry 79:72 v devátém kolem nadstavbové části skupiny A1.

Z utkání nadstavbové části BC Kolín - Pardubice (79:72). | Foto: David Kratochvíl

„Pro nás super zápas. Po dlouhé době jsme nějakého soupeře udrželi na 72 bodech, což jsme plánovali, že tak bude celou sezonu. Poslední zápasy jsme dostávali přes 90 bodů a na obranou práci se nedalo moc koukat,“ přiznal trenér Kolína Adam Konvalinka.

Kolín nastupoval do Polabského derby jako čerstvý bronzový tým z Českého poháru.

„Medaile z Českého poháru nás trochu psychicky zvedla, ale připravovali jsme se na to, že nesmíme usnout na vavřínech, že to rozhodně nepůjde samo a že to bude ještě tvrdý boj o to, abychom nehráli předkolo play-off, což je teď náš jediný cíl po zbytek skupiny A1. Kluci zaslouží respekt za to, jak to odmakali, jak se tomu oddali,“ dodal Konvalinka.

„Byl to skvělý zápas na obě strany, bohužel rozhodla velmi špatná střelba, kterou jsme měli za tři body. Bojovali jsme, měli jsme o devět doskoků víc než domácí, kluci do toho dali maximum, ale nedali jsme devět trestných hodů. Po patnácti v Ostravě to je taky moc,“ konstatoval trenér Pardubic Dino Repeša.

Kolín si výhru zasloužil. Téměř celý zápas vedl. Nebylo to sice výrazné vedení, ale bylo. Bodově se utrhl až na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny zásluhou Adama Číže. Domácí kapitán nejprve proměnil tři trestné hody v řadě, následně poslal do koše dalekonosnou střelu a Kolín vedl o čtrnáct bodů (70:56).

V dalším průběhu soupeř manko snížil, víc mu ale Medvědi nedovolili.

„Trochu jsem se bál, jak zvládneme regeneraci, jelikož jsme měli o víkendu dva těžké zápasy v Českém poháru, ale musím říct, že nám to pomohlo. Od první minuty jsme měli zápas pod kontrolou. Dobře jsme bránili, v útoku jsme si dobře půjčovali míč, hráli jsme kolektivně, měli jsme několik dvouciferných střelců. Jediné, co je potřeba zlepšit, jsou šestky, ale jinak mám z výkonu radost. V důležitých chvílích nás podržel Rashard Odomes, který dal důležité body,“ řekl rozehrávač Kolína Ondřej Šiška.

„Byl to vyrovnaný zápas. My jsme se bohužel hrozně trápili při střelbě za tři body, dali jsme jen tři trojky z asi dvaceti pokusů. S tím se těžko vyhrává. Pozice jsme si dokázali vytvořit, ale nebyli jsme schopni je proměnit. Kolín byl na druhé straně víc efektivnější. Odomes hrál výborně, měli jsme s ním problémy celý zápas, hlavně v low-postu,“ přiznal křídelní útočník Pardubic David Pekárek.

Hráči Kolína si moc neodpočinou, protože v pátek na ně čeká další duel nadstavby. Od 17.45 hodin přivítají v hale Spojů Opavu.

Body: Odomes 21, Slavinskas 12, Číž 11, Petráš 11, Šiška 10, Mareš 8, Jelínek 3, Novotný 3 – Rikić 28, Neal 13, Švrdlík 9, Vyoral 8, Pekárek 5, Čolak 4, Štěrba 3, Burda 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Jedlička. Trojky: 21/9:20/3. Střelba 2 body: 29/16:43/24. TH: 33/20:24/15. Doskoky: 31:38. Chyby: 21:26. Diváků: 573. Průběh: 19:19, 42:37, 67:56.

