„Pro nás je to velmi důležitá výhra. Utkání bylo dost nervózní. Pořád nám chybí v útoku taková ta naše lehkost, kterou jsme měli před karanténní pauzou. Dnes to bylo z naší strany odbojováno, paradoxně jsme vyhráli obranou, což nebyla naše nejsilnější zbraň, ale ukázali jsme, že nějak bránit dokážeme. Věřím, že se nám vrátí i ta lehkost v útoku,“ řekl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Začali jsme dobře a s dobrou energií. Hráli jsme rychle v útoku a měli jsme vedení až osm bodů. Problém byl, že jsme v tom nebyli schopni pokračovat. Je to velká škoda, prohráli jsme o patnáct doskoků. Nemůžeme pokračovat v play-off s energií, kterou jsme měli v druhém poločase,“ uvedl trenér USK Praha Dino Repeša.

V letošní sezoně oba týmy naplno využívaly domácí prostředí. Až přišel tento duel, ve kterém se poprvé radovali hosté.

„Jsme rádi, že jsme konečně dokázali vyhrát. Je to vlastně po dlouhé době naše výhra venku. Venku nám to letos moc nešlo. V útoku jsme byli stále křečovití, ale to se s námi táhne už od té pauzy. Řekli jsme si, že to vezmeme od obrany a výsledných 63 bodů domácího týmu je pro nás dobrá vizitka. Dokázali jsme vyhrát a doufám, že se to odrazí na našich příštích výkonech,“ podotkl kapitán Kolína Adam Číž.

O vítězi nebylo dlouho rozhodnuto. Soupeři se střídali ve vedení. Až na začátku čtvrté čtvrtiny se Kolín bodově urval, deseti body v řadě si vytvořil náskok 14 bodů, což se ukázalo jako klíčové. Závěr si už zkušeně pohlídal. Pražanům nepomohlo ani devět bodů reprezentanta Schilba, který se do české nejvyšší soutěže vrátil po dvanácti letech.

„Je velká škoda, že jsme prohráli. Mohli jsme se naladit na pozitivní energii a přivítat Blakea Schilba. Škoda, že jsme prohráli, ale nezbývá, než jít dál a připravit se na další zápas,“ posteskl si nejlepší střelec USK Marcel Bátovský.

Body: Bátovský 16, Proleta 10, Schilb 9, Vyroubal 9, Sehnal 9, Štěrba 6, Mareš 2, Macháč 2 – Skinner 17, Pekárek 12, Wallace 9, Číž 8, Novotný 7, Torreborre 7, Petráš 6, Machač 4, Jelínek 4, Křivánek 2. Rozhodčí: Hruša, Vošáhlík, Salvetr. Střelba 2 body: 29/14:32/19. Trojky: 27/7:27/8. TH: 20/14:20/14. Doskoky: 28:43. Průběh: 17:17, 33:36, 49:53.