„Máme za sebou další těžké utkání, naštěstí s vítěznou koncovkou, za což jsme nesmírně rádi,“ oddechl si trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Kolín vyhrál zaslouženě,“ přiznal trenér Olomoucka Predrag Benáček.

Medvědi vlétli do utkání jako uragán. Za pět minut hry vedli 13:1. A neměli dost. Postupně své vedení navyšovali. Největší rozdíl ve skóre byl ve druhé čtvrtině, kdy byl po trojce Novotného stav 36:17.

Ze strany hostů to bylo na ručník. Ti však zbraně nesložili a začali pomalu ztrátu mazat. Dokonce v poslední minutě třetí čtvrtiny se po Palyzově průniku dostali poprvé do vedení (69:68).

Bylo to však poprvé a naposledy, co měli navrch. Kolín se ze šoku rychle oklepal a vedení si vzal zpět. V krizových situacích se blýskli Dlugoš, Novotný, Machač, Číž a Jelínek. V závěru to už byla spanilá jízda Kolína.

„Ve hře byly úseky, které jsme hrály velice dobře, samozřejmě i úseky, kdy jsme se trápili. Ukázali jsme hlavně bojovnost,“ dodal Sodoma.

„Trápí nás útočný doskok, kvůli kterému se soupeř dostával k více pokusům, než my,“ podotkl Benáček.

Kolín zvládl i druhé domácí utkání po restartu soutěže. Na dvě předchozí výhry může navázat v sobotu, kdy hraje opět doma. V hale Spojů hostí od 18 hodin Ostravu.

Body: Dlugoš 23, Novotný 23, Machač 20, Jelínek 11, Číž 10, Skinner 7, Petráš 4 – Bezradica 22, Pekárek 18, Palyza 16, Feštr 14, Kouřil 10, Štěpán 4, Váňa 1. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Hartig. Střelba 2 body: 23/37:18/32. Trojky: 15/44:10/27. TH: 7/7:19/23. Doskoky: 42:31. Průběh: 26:13, 49:38, 70:69. Hráč utkání: David Machač (Kolín).