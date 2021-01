„Začali jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Na začátku jsme trefili těžké střely a chytli jsme se. První čtvrtina se nám povedla, poté přišlo trošku povolení, kdy se chytil Sehnal, ale naštěstí jsme nedopustili žádné drama,“ uvedl křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

„Na začátku zápasu jsme hráli špatně. Kolín měl plno útočných doskoků. Musíme hrát lépe v obraně, ta se v příštích zápasech musí zlepšit,“ konstatoval pivot USK Domagoj Proleta.

Byl to přímý souboj o třetí místo. A ten podstatně lépe zvládli hráči Kolína. Od začátku nenechali nikoho na pochybách, že by body nezůstaly doma.

„Do utkání jsme vstoupili velice koncentrovaně a v obraně jsme do puntíku plnili to, co jsme chtěli. Díky tomu jsme si vybudovali náskok a od toho se vyvíjelo celé utkání a jeho průběh,“ podotkl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Rozhodnuto bylo po první čtvrtině. Tu Kolín vyhrál o dvacet bodů. Tradičně se mu dařilo z dálky, z devíti pokusů za tři body se trefil sedmkrát.

V dalším průběhu šlo o to, jestli se dokáží hosté přiblížit a duel zdramatizovat. Nedokázali. Nejméně ztráceli ve třetí periodě, a to dvanáct bodů. Naopak nejvyšší vedení Kolína bylo v patnácté minutě (44:20).

„Po celou dobu jsme byli dostatečně vepředu a dokázali jsme reagovat na jakékoliv snahy USK. Byly tam chvilky, kdy například Adam Číž z důvodu faulu, nebo i únavy odešel ze hřiště a měli jsme problém s organizací hry, ale nakonec jsme se se vším vypořádali, o čemž svědčí i výsledek, za který jsme velmi rádi,“ dodal Sodoma.

Kolín tradičně táhly opory – Wallace (23), Číž (22) a Skinner (18). Na druhé straně ukazoval svoji kvalitu Sehnal, autor 27 bodů. Zůstal ale osamocen. Medvědi hráli v obraně pozorně a soupeř se jen těžko prosazoval.

„Na začátku zápasu naše obrana byla velmi špatná. Tlak na míč byl špatný a na doskoku byl Kolín skvělý. Měl víc útoků v první čtvrtině. V druhé čtvrtině jsme se zlepšili, byli jsme lepší v obraně. Měli jsme dobrou střelu za dva i tři body, ale na konci jsme byli unavený. Hráli jsme těžký zápas proti Brnu,“ přiznal trenér USK Dino Repeša.

Pro Kolín to bylo čtrnácté utkání s dvojciferným počtem trojek. Proti USK jich zaznamenal sedmnáct!

Body: Wallace 23, Číž 22, Skinner 18, Petráš 11, Machač 7, Novotný 6, Jelínek 6 – Sehnal 27, Proleta 13, Mareš 10, Bátovský 9, Štěrba 8, Kolář 6, Macháč 2, Vlk 2. Rozhodčí: Hruša, Scholze, Hartig. Střelba 2 body: 24/13:38/21. Trojky: 39/17:30/10. TH: 23/16:10/5. Doskoky: 43:31. Průběh: 35:15, 51:37, 75:59. Hráč utkání: Filip Novotný (Kolín).