„Máme ohromnou radost, postoupit do semifinále přes Pardubice, které patří k jednomu z největších klubů v České republice, je pro nás velký úspěch a strašně moc si toho vážíme. Před sérií asi nikdo nevěřil, že to bude 3:0,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Po poločase vedli o patnáct bodů, pět minut před koncem zase devět ztráceli, přesto se Medvědi radovali z vítězství. To jim dvanáct vteřin před koncem zajistil Jakub Petráš.

„Nehrál Adam Číž, bez kterého si do té doby nikdo neuměl naši hru představit, ale všichni ostatní to zvládli a hlavně Francis Torreborre a Theodor Dlugoš naprosto perfektně. Myslím si, že kromě nějakých deset minut jsme byli lepší týmem. Škoda, že jsme si nepohlídali náskok z prvního poločasu. V druhém to s námi vypadalo hodně bledě, ale ukázala se síla týmu, síla kolektivu a dokázali jsme se vrátit zpátky,“ dodal spokojený Sodoma.

„Řekl bych, že jsme si zápas prohráli sami, protože jsme odehráli šílenou první půlku. Sice jsme naši výraznou ztrátu stáhli hned během šesti minut druhého poločasu, ale nemít takové manko a hrát trošku v klidu hned od začátku, mohli jsme vyhrát. Místo toho jsme toho soupeři strašně moc darovali, posadili jsme ho na koně a Kolín nakonec asi zaslouženě vyhrál,“ konstatoval trenér Pardubic Adam Konvalinka.

Po devíti letech je Kolín v semifinále Kooperativa NBL a znovu si postup vybojoval v Pardubicích. A opět u toho jsou dva matadoři, Jirka Jelínek a David Machač.

„První poločas jsme začali dobře, bohužel vstup do druhého poločasu se nám vůbec nepodařil a zbytečně jsme si zápas zkomplikovali. Jsme rádi, že jsme to nakonec dokázali a získali třetí vítězství. Hráli jsme týmově. Energie, s kterou jsme vstoupili do zápasu, podle mě rozhodla,“ podotkl křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

”Od nás to byl hodně špatný první poločas. Byli jsme odevzdaní. O přestávce jsme si řekli, že i kdybychom měli prohrát, tak ne tímhle stylem. Měli jsme hodně ztrát a různých nedorozumění. Jsem rád, že jsme se v druhé půlce nakopli a stáhli šestnáctibodovou ztrátu. Jen škoda, že jsme to nedotáhli úplně do konce,“ litoval pivot Pardubic Kamil Švrdlík.

„Samozřejmě nás prohra moc mrzí, když už jsme dotáhli takové manko a ještě měli střelu na vítězství, ale určitě nemůžeme říct, že jsme prohráli sérii jenom díky tomuto zápasu. V celé sérii jsme hráli solidně jen v určitých pasážích, ovšem vždycky nám utekl nějaký úsek, asi naší nekoncentrovaností, kdy se Kolín dostal do vedení, které jsme se sice ve všech zápasech snažili stahovat, ale ani jednou se nám to nepodařilo přetlačit na naši stranu,“ posteskl si Švrdlík.

Zatímco pro něj a celé Pardubice sezona skončila, Kolín se může těšit na boj o medaile. Dosáhne na nějakou?