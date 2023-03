Basketbalisté Kolína si o titul v Českém poháru nezahrají. V semifinále nestačili na Děčín, s kterým prohráli 65:88. V neděli je tak čeká pouze utkání o bronz.

Z basketbalového utkání NBL Kolín - Děčín (74:73) | Foto: David Kratochvíl

„Pro nás bude i zápas o bronz motivace. Druhá polovina sezony se nám moc nedaří. Tohle bude první vrchol naší sezony. Doufám, že se nám to podaří dotáhnout do vítězného konce, abychom se odrazili ode dna a začali i v nadstavbě působit trochu lépe,“ řekl pivot Kolína Jakub Petráš.

Vondráček vystřelil tři body. Kolín udržel domácí neporazitelnost

Přestože Kolín z posledních deseti ligových zápasů devět prohrál, tento duel neměl favorita. Ani podle sázkových kanceláří.

Od začátku se bojovalo o každý míč. Trochu navrch měl Děčín, který si udržoval mírný odstup. Až v závěru prvního poločasu se karta obrátila a Kolín se dostal do vedení. To však mělo jepičí život. Do kabin odcházeli v lepší náladě Válečníci.

O soudu utkání rozhodla třetí čtvrtina, ve které Medvědi absolutně nestíhali tempo Děčína.

„Začátky druhých poločasů nemáme v posledních zápasech pod kontrolou. Stává se nám skoro v každém druhém zápase, že to promrháme. Pak je z toho tato prohra ve třetí čtvrtině o 13 bodů. V tom nám ujede celý zápas. V prvním poločase se snažíme, držíme se soupeřem krok a ve druhém poločase nám to vždy po přestávce uteče,“ posteskl si Jakub Petráš.

„Na začátku druhého poločasu jsme dodrželi přesně to, co jsme chtěli. V prvním poločase jsme hořeli na obranném doskoku. Oni měli hrozně moc druhých šancí. Hodně nás tam trápil Petráš. Jednoduchými koši se drželi v zápase. My jsme si dobře pohlídali jejich střelce,“ potěšilo pivota Děčína Tomáše Pomikálka.

„První poločas byl zadřený, nic jsme netrefili zvenku, ale nad vodou nás držela obrana, protože nikdo z kolínských hráčů s jejich obrovskou útočnou kvalitou nám neuletěl do velkých čísel. Snad kromě dvou slepených trojek Mareše. A druhý poločas už jsme hru dokázali rozběhnout. Pokud zvládneme hrát rychle, můžeme hrát i velmi efektivně, což se ukázalo,“ uvedl trenér Děčína Tomáš Grepl.

Utkání o bronz, ve kterém Kolín narazí na Ústí nad Labem, začíná v pražské hale Královka v 16.30 hodin.

Body: Odomes 16, Petráš 14, Mareš 12, Slavinskas 7, Číž 6, Šiška 6, Lošonský 4 – Walton 21, Nichols 19, Svoboda 17, Pomikálek 10, Bruner 8, Kroutil 7, Macháč 6. TH: 18/27:21/30. Trojky: 5:7. Doskoky: 40:37. Zisky: 2:10. Asistence: 16:18. Fauly: 23:24. Průběh: 10:18, 35:38, 51:67.

Český Brod doma opět nevyhrál. Proti Meteoru dohrával v deseti