„Pro nás určitě důležitá výhra, po dvou těsných porážkách. Nebylo to tak jednoduché utkání, jak se může zdát podle výsledku. Mrzí mne, jak jsme odehráli druhou čtvrtinu, lépe řečeno druhý poločas, kde jsme opět polevili. Dostali jsme hodně bodů a jenom díky výrazně vyhrané druhé čtvrtině jsme utkání přivedli do jasné výhry. Myslím si, že i zasloužené, protože podle statistiky jsme byli ve všem lepší, avšak naše výhra mohla být daleko výraznější. Mohli jsme dostat mnohonásobně méně bodů, ale to způsobil druhý poločas. Přestali jsme pod vidinou snadné výhry bránit tak, jako jsme bránili v prvním poločase,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Měli jsme problém na naší obranné půli, kdy při doskakování docházelo k velkým počtům nedorozumění. Kromě toho jsme udělali příliš mnoho faulů v první polovině. Kdybychom neudělali příliš mnoho faulů, mohli jsme hrát více vyrovnanou partii do půle a nezkazili bychom toho ve výsledku tolik. Nyní se musíme s týmem opět vrátit do práce a zapracovat na našich chybách,“ konstatoval trenér Jindřichova Hradce Gilbert Ayotunde Ndako Abraham.

Jindřichův Hradec se sice nacházel na posledním místě tabulky, v první čtvrtině to tak ale nevypadalo. S Kolínem držel krok. Zlom nastal ve druhé čtvrtině, kterou domácí vyhráli 34:12. Vybudovali si víc jak dvacetibodový náskok a ten kromě pár chvil drželi až do konce.

„Byl to náročný zápas, hlavně fyzicky. Chtěli jsme vyhrát, což bylo vidět na našem nasazení a jsem velmi rád, že se nám to konečně podařilo po dvou prohraných zápasech venku,“ oddechl si kolínský pivot Jakub Petráš.

„Přijeli jsme do Kolína určitě vyhrát, bohužel náš zápasový plán nevyšel. Na doskoku jsme si vůbec nepohlídali kolínské pivoty, kteří měli tři, čtyři střeli na jeden útok, a to se taky projevilo na skóre. 113 je obrovský počet, a i když jsme my v útoku dali skoro 90 bodů, tak to s takovouto obrannou bohužel nestačí. Musíme se poučit z tohoto zápasu a snad nám to půjde příště lépe,“ podotkl rozehrávač Jindřichova Hradce Marek Welsch.

Kolín se po dvou těsných porážkách venku konečně vrátil na vítěznou vlnu, což mu vyneslo posun na šestou příčku tabulky. Do konce roku odehraje ještě dvě utkání, obě na půdě soupeře. Nejprve v neděli 19. prosince v Ústí, poté ve středu 22. prosince v Opavě.

Body: Lošonský 22, Petráš 18, Číž 17, Novotný 15, DuBose 13, Mareš 11, Jelínek 9, Rožánek 7, Dlugoš 1 – Ikegwuruka 14, Welsch 14, Brown 13, Novotný 13, Stegbauer 9, Borovka 7, Victor II 7, Quinn jr 6, Linhart 3, Sánchez-Ramos 2. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Kovačovič. Trojky: 30/14:21/8. Střelba 2 body: 45/27:50/23. TH: 27/17:22/18. Doskoky: 46:36. Chyby: 18:27. Diváků: 523. Průběh: 21:20, 55:32, 82:61.

