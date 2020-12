„Pardubice byly oslabený, ale my jsme na druhou stranu třikrát za sebou prohráli a potřebovali jsme si zvednout sebevědomí výhrou. Za výhru jsme velice rádi, protože jsme ji potřebovali. Nebyl to nejpohlednější basket, ale jak se říká, účel světí prostředky,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Kolín byl lepší v obou polovinách utkání. My jsme dělali, co jsme mohli, a co bylo v našich silách, ale měli jsme 24 ztrát, což je strašně moc. Navíc Kolín měl větší chuť do zápasu, takže byl schopný hrát mnohem konzistentněji než my,“ podotkl trenér Pardubic Kenneth Scalabroni.

Kolín nastoupil do utkání odhodlaný napravit předchozí zaváhání se soupeři z popředí tabulky. Jako první sice prohrával, karta se ale brzy obrátila. Když se dostal do vedení, už ho nepustil. Rozdíl ve skóre nebyl po dvaceti minutách tak výrazný, Kolín vedl o přestávce o osm bodů. Střelecky ho táhl ostrostřelec Číž, autor 20 bodů a bojovník Jelínek, který zaznamenal 13 bodů.

Po změně stran to byl ze strany Kolína již koncert. Postupně vedení navyšoval. Dařilo se hlavně Novotnému, který pálil ze všech koutů. Talentovaný mladík se také stal nejlepším střelcem derby. Do statistik zapsal 25 bodů.

„Po třech neúspěšných zápasech jsme se chtěli vrátit na vítěznou vlnu. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého i přes to, že hostům chyběli klíčoví hráči. Nechtěli jsme to podcenit,“ řekl hráč utkání Filip Novotný.

„Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, ale v prvním poločase nás trápily Pardubice na pick and rollu, ale v druhém poločase jsme zlepšili obranu a vybojovali jsme důležité vítězství,“ dodal.

Kolín opět ukázal, že je v letošní sezoně právem považovaný za černého koně. Vždyť Pardubice patří dlouhodobě mezi elitu, z Kolína ale odejely s výpraskem.

„Přestože jsme přijeli v oslabené sestavě, měli jsme šanci zahrát lepší zápas. Dělali jsme ale strašně moc chyb. Také jsme měli strašně moc nevynucených ztrát. Musíme doufat, že se nám uzdraví hráči a že budeme v lepší kondici na další zápas,“ řekl nejlepší střelec Pardubic Kamil Švrdlík.

Kolín si výhru zasloužil. Domácí trenér si mohl dovolit i takový luxus, že delší časový úsek mohl šetřit opory. V jednu chvíli na lavičce posedávali Wallace, Skinner a Číž. Naopak své umění ukazovali mladí kolínští odchovanci. Do hry postupně zasáhli Merta, Vacek, Somberg a Novák.

„Za výhru jsme rádi a věřím, že se zase odrazíme k lepším výkonům, které jsme podávali před čtrnácti dny,“ dodal Miroslav Sodoma.

Body: Novotný 25, Číž 20, Skineer 14, Jelínek 13, Petráš 6, Dlugoš 6, Wallace 2 – Švrdlík 17, Potoček 17, Slanina 11, Svoboda 9, Heřman 6, Dvořák 5, Tkadlec 3. Rozhodčí: Kec, Jeřáb, Záruba. Střelba 2 body: 40/24:43/22. Trojky: 36/10:16/7. TH: 10/8:4/3. Doskoky: 37:35. Chyby: 13:24. Průběh: 25:19, 50:42, 72:56. Hráč utkání: Filip Novotný (Kolín).