„Výhry nad Brnem si nesmírně ceníme. Měli jsme lepší procento střelby v útoku, s čímž jsme se po naší karanténě trápili. Trojky – 52% je určitě výborné číslo, z toho 13 daných,“ řekl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Kolín měl Brnu co vracet, ze tří zápasů v letošní sezoně NBL dva prohrál, ten poslední na začátku dubna. Odveta se mu povedla i s úroky, vyhrál o jednadvacet bodů.

„Myslím si, že jsme po celou dobu byli tím týmem, který byl vepředu, přesto, že se k nám soupeř přiblížil. Ale šli jsme si za výhrou a doufám, že budeme dál takto pokračovat,“ dodal Miroslav Sodoma.

„Blahopřeji Kolínu k jednoznačnému vítězství. Nám nevyšel vstup do třetí části zápasu. Prohrát čtvrtinu 29:10 je špatný. Pak už se zápas bohužel jen dohrál,“ dodal Lubomír Růžička.

Medvědům patří v průběžné tabulce druhá příčka, s třetí Opavou má stejnou bilanci. A právě do Opavy jede tuto sobotu. Nadstavbovou část zakončí příští čtvrtek doma proti Nymburku.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože to byl důležitý souboj na dálku o druhé místo s Opavou. Od začátku se nám dařilo střelecky a jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ uvedl kolínský benjamínek a autor dvou bodů Lukáš Kosík.

„Zápas jsme brali jako přípravu na play-off, ale vůbec jsme se nedostali do rytmu, do kterého jsme chtěli. Jedině během druhé čtvrtiny, jinak jsme byli jednoznačně horší. Kolín si výhru zasloužil, my si musíme uvědomit, kde jsme a co musíme zlepšit,“ podotkl talentovaný Jakub Nečas z Brna.

Body: Wallace 17, Skinner 14, Torreborre 13, Petráš 10, Machač 9, Novotný 9, Jelínek 8, Číž 4, Křivánek 2, Pekárek 2, Kosík 2 – Půlpán 14, Georgiev 13, Husták 12, Farský 8, Blake 5, Jokl 5, Bálint 4, Krakovič 4, Kozina 2, Nečas 2. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Hartig. Střelba 2 body: 39/17:45/18. Trojka: 25/13:22/6. TH: 21/17:25/15. Doskoky: 46:39. Chyby: 14:11. Průběh: 26:15, 49:44, 78:54. Hráč utkání: Francis Torreborre (Kolín).