Vypadalo to na hladké vítězství. V průběhu základní hrací doby vedli o sedmnáct bodů, jenomže luxusní náskok ztratili a o vítězství museli rozhodnout až v prodloužení. V něm basketbalisté Kolína krakovali a Olomoucko ve 13. kole NBL porazili 102:94.

Z utkání 13. kola NBL Geosan Kolín - Olomoucko (102:94 pp). | Foto: David Kratochvíl

„Za výhru jsme nesmírně rádi. Potvrdila se stará pravda, že povinné vítězství se rodí hrozně těžce, což se tady jednoznačně stalo. Olomoucko hrálo s větším nadšením, bojovalo. I když ani jednou v zápase nevedlo, přesto se šlo do prodloužení. Chyba je samozřejmě na naší straně. Hráče jsem na to upozorňoval, aby nedošlo k žádnému podcenění. O poločase to bylo o sedmnáct. Naštěstí jsme dokázali na poslední chvíli zmobilizovat síly a povinnou a důležitou výhru získat,“ oddechl si trenér Kolína Miroslav Sodoma.