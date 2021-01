„Za výhru doma jsme rádi. Je třeba si ale uvědomit, že je to teprve první utkání – první poločas. Rozhodovat se bude v Děčíně,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Osmifinále se hraje systémem doma – venku. V případě nerozhodného stavu rozhoduje o postupujícím skóre, a tak byl každý koš důležitý. Lepší pozici do odvety tak mají Medvědi, kteří vyhráli o šestnáct bodů.

„Do utkání jsme vstoupili velmi vlažně, samozřejmě pod domněnkou nedávné výrazné výhry v lize v Děčíně i děčínské oslabené sestavy. Od druhé čtvrtiny už to bylo lepší. V druhém poločase jsem to byli my. Pokud se nepletu, za první poločas měl Děčín sedm útočných doskoků, za druhý poločas podle mě neměl žádný. Přesto do odvety musíme vstoupit daleko lépe a mnohem koncentrovaněji,“ upozornil Sodoma.

„Odehráli jsme kvalitní první poločas, kdy se nám dařilo. Do druhého poločasu jsme vstoupili hůř. Začali jsme ztrácet na našem obranném doskoku a podkošovém prostoru, kdy nás porážel jednoduše Jakub Petráš. Získával jednoduché doskoky a dával body. Nakonec jsme prohráli o 16 bodů a to nás velmi mrzí. Za týden hrajeme doma znovu a budeme se snažit vyhrát,“ řekl asistent Děčína Matěj Anderle.

Kolín byl v roli favorita. Tu sice splnil, ale až díky zlepšenému výkonu po změně stran. První poločas vyhrál o tři body (39:36).

„Věděli jsme, že zápas proti Děčínu bude těžký. Proto jsme za výhru o šestnáct bodů rádi,“ konstatoval muž zápasu Jakub Petráš.

Děčín se musel obejít bez Ježka, Grunta, Houšky, Landy a Skaličky. Omlazená sestava se snažila nahradit opory, na rozjetý Kolín neměla.

„První poločas byl z naší strany velice dobrý, ale v druhém poločase nám trošku došly síly. Domácí nás přehráli takticky a vyzrálostí,“ přiznal nejlepší střelec Děčína David Žikla.

Nový formát Českého poháru

Vzhledem k epidemické situaci a přerušení všech amatérských sportovních soutěží už na podzim roku 2020 musel Výbor ČBF schválit nový systém soutěže, do které se zapojují jen profesionální týmy, tedy družstva Kooperativa NBL.

Přímý postup do FINAL 8 si zajistily týmy na 1. – 4. místě loňského pořadí Kooperativa NBL, které bylo určeno podle tabulky po skončení základní části. Jistou účast na závěrečném turnaji Českého poháru tak mají Nymburk, Opava, Svitavy a Pardubice.

Zbylá čtveřice vzejde z osmifinálových duelů. Bude na závěrečném turnaji, který se uskuteční v Nymburce, i Kolín?

Body: Skinner 25, Wallace 22, Petráš 13, Jelínek 11, Novotný 8, Číž 5, Merta 4, Machač 4 – Žikla 20, Šiška 15, Pomikálek 12, Kroutil 9, Boyko 8, Mach 6, Bobek 2, Kotásek 2, Vlasák 2. Rozhodčí: Hruša, Jeřáb, Perlík. Střelba 2 body: 34/17:36/22. Trojky: 35/14:29/7. TH: 25/16:11:11. Doskoky: 40:38. Chyby: 6:12. Hráč utkání: Jakub Petráš (Kolín).