„Pro nás to bylo utkání, které jsme chtěli vyhrát. To se nám nepovedlo zejména díky propadu v obraně,“ konstatoval ústřední rozehrávač Kolína Adam Číž.

„Jako tým myslíme především na útok, kde si ovšem každý dělá, co chce,což je těžké,“ našel hlavní příčiny porážky Adam Číž.

„Jsme moc rádi za výhru. Potkaly se dva týmy, které ještě nevyhrály. Pro nás to bylo o to těžší, že jsme hráli utkání venku. Já doufám, že nás výhra nakopne k další práci a budeme pokračovat v podobných výkonech,“ řekl hráč Ostravy Filip Šmíd.

Od úvodu to vypadalo na bitvu. Na konci první čtvrtiny se však Ostrava dostala do výraznějšího vedení. Na začátku čtvrté části vedla ještě o jedenáct bodů. Kolín se pustil do stíhací jízdy. Tři minuty před koncem se dotáhl na rozdíl dvou bodů (75:77), pak ale musel pro pět osobních chyb odstoupit Číž, což bylo pro další vývoj klíčové. Hosté následně opět odskočili a připsali první výhru v sezoně. Kolín na ní naopak stále čeká.

„Chtěl bych se omluvit všem kolínským divákům, kteří dorazili do haly, za první polovinu utkání, kde byl náš výkon ostudný. Naši hráči neplnili pokyny, nebránili a nechali Ostravu se rozehrát. Hráči Ostravy odvedli na palubovce maximum a zasloužili si to vítězství, byli 33 minut ve vedení. My jsme ve druhém poločase zvýšili aktivitu, jelikož si hráči uvědomili, že toto utkání můžeme i prohrát, bohužel už to nestačilo. Doufám, že je to pro ně poučení do dalších zápasů,“ podotkl trenér Kolína Pavel Beneš.

„Jsme velice rádi, že se nám tu povedlo vyhrát. Byl to pro nás důležitý a těžký zápas. Věděli jsme, kde je síla Kolína a snažili jsme se ji eliminovat. Ne vždy se nám to však podařilo. Nedařil se nám doskok, což nás mohlo v závěru hodně mrzet. Když se Kolín dokázal vrátit do hry, bylo to právě doskokem a přesnými otevřenými střelami. Pro nás je to velmi cenné vítězství, hlavně pro psychiku hráčů. Musím poděkovat celému týmu, který podal kolektivní výkon,“ řekl trenér Ostravy Peter Bálint.

Body: Igrutinovic 20, Vukosavljević 18, Richardson 17, Číž 13, Granić 10, Kolář 2, Machač 2 – Bohačík 17, Palenik 13, Pumprla 13, Holsey 12, Šmíd 11, Nábělek 9, Koloničný 7, Newkirk 7. Rozhodčí: Kec, Jeřáb, Ulrych. Střelba 2 body: 47/24:43/26. Trojky: 24/7:19/7. TH: 27/13:20/16. Doskoky: 39:33. Chyby: 22:25. Diváci: 592. Čtvrtiny: 22:28, 20:22, 12:15, 28:24. Hráč utkání: Petr Bohačík (Ostrava).