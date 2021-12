„Vedli jsme třicet minut, ale domácí to dokázali s větším zaujetím pro hru zlomit. My jsme nevyužili naši převahu pod košem a střelba nebyla z naší strany nejlepší. Vyhrál šťastnější,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Celé utkání jsme doháněli náskok Kolína, který měl ve svém středu nejlepšího střelce zápasu Číže. Našim hráčům musím dát kredit, protože zůstali spolu, hráli jeden pro druhého i přesto, že jsme v poslední čtvrtině prohrávali už o osm bodů. Příště musíme být lepší, ale i tak jsem na kluky hrdý, protože to je zatím naše nejlepší letošní výhra,“ uvedl trenér USK Praha .Josh King.

Do známého prostředí se vrátil Michal Mareš. Po čtrnácti letech opustil pražský tým a zamířil do Kolína. Proti svým bývalým spoluhráčům zaznamenal 16 bodů.

„Vyvíjelo se to přesně tak, jak jsme si mysleli před zápasem. Oba týmy hrály ofenzivně a padalo hodně bodů. Celkově to bylo bodově nadprůměrné. Přijde mi, že většinu zápasu jsme drželi vedení a ke konci nás USK začalo stahovat a nikdo si nemohl myslet, že tu bude jednoduchá koncovka. Minutu před koncem jsme byli plus čtyři body, a to jsem si říkal, že by se nám to už mohlo podařit vyhrát. Potom Honza Štěrba dal důležitou trojku a kluci to doházeli šestkami a podařilo se jim zvítězit,“ řekl Michal Mareš.

Jedním z klíčových hráčů domácích byl Jan Štěrba, který dával body v důležitých pasážích hry.

„Celé utkání jsme nemohli ubránit clonu na míč, kde nás rozebíral Adam Číž. Jejich podkošoví hráči Lošonský a Petráš nás trestali, a to se vlastně neslo tři a půl čtvrtiny. Nevzdali jsme to a v posledních pěti minutách jsme dokázali ubránit hodně útoků v řadě a zajistit si důležitou výhru,“ oddechl si autor deseti bodů.

Body: Kyzlink 28, Mangas 22, West 17, Vyroubal 11, Štěrba 10, Bátovský 5, Macháč 2, Švec 2 – Číž 29, Mareš 16, Lošonský 14, Petráš 11, Jelínek 8, DuBose 6, Křivánek 4, Novotný 3, Rožánek 2. Rozhodčí: Scholze, Kec, Karafiát. Trojky: 38/15:25/8. Střelba 2 body: 34/15:56/30. TH: 33/22:13/9. Doskoky: 39:55. Chyby: 19:26. Diváků: 450. Průběh: 24:31, 47:50, 65:70.

