Jeden z klíčových momentů se odehrál ve 13. minutě, kdy Svitavy přišly o vyloučeného rozehrávače Romana Marka, který po jednom ze soubojů neudržel nervy na uzdě.

„Tu situaci jsem neviděl a nevím, co řekl rozhodčímu. Ale rozhodčí to vyhodnotil, jak to cítil. Jestli to bylo správné, nebo ne, není na mně, ale samozřejmě šlo o hrozné ovlivnění zápasu,“ konstatoval trenér Svitav Lukáš Pivoda.

Kolín ukázal, že se mu letos proti Svitavám daří. Dvakrát je porazil v NBL, nyní i v pohárové soutěži. Od začátku hrál pestřeji než soupeř, přesně zakončoval, byl na tom líp i fyzicky. Postup byl zasloužený.

„Dnes jsme si brali horší střely a ne vždy jsme dělali pohyb, jaký jsme měli, ale to se stává. I když se Svitavy snažily nedávat nám v první fázi trojkové střely, už v první čtvrtině jsme dali tři trojky. Soupeř bránil jinak než dřív a my jsme dávali zpod koše. Zápas odtud zahájil Lee Skinner, který bodoval, a nebyl důvod to měnit,“ podotkl Miroslav Sodoma.

„Byl to pro nás všechny velký zmar. To, co jsme předvedli, hlavně na útočné polovině, bylo samozřejmě zapříčiněno vyloučením Romana Marka, bez kterého jsme jako bez nohy. Přesto to náš výkon v útoku neomlouvá,“ zlobil se Lukáš Pivoda.

„Někteří hráči jen ukazovali, že si nezaslouží být na palubovce, když při absenci Romana měli převzít otěže utkání, což je velmi smutné. Naše tristní trojková střelba 22 procent je strašlivá, a kolik jsme zahodili ”šoupáků“ zpod koše, to ani nejde spočítat. To byly aspekty naší porážky a toho, proč jsme byli o poznání horším týmem,“ dodal Pivoda.

Kolín se o postup do finále utká v sobotu s Pardubicemi. Zápas ve sportovním centru v Nymburce začíná v 17 hodin.

„V semifinále nás čeká těžký soupeř. S Pardubicemi to zatím máme 1:1, a když jsme tak blízko, chceme se o finále porvat a získat tak ještě výraznější historický zápis do naší kroniky,“ řekl Miroslav Sodoma.

Body: Skinner 19, Číž 17, Křivánek 8, Wallace 8, Petráš 8, Novotný 7, Machač 5, Jelínek 5, Novák 2 – Johnson 12, Welsch 11, Bujnoch 11, Svoboda 8, Pinkston 8, Slezák 8, Marko 5. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Záruba. Střelba 2 body: 39/20:38/19. Trojky: 40/10:27/6. TH: 10/9:11/7. Doskoky: 48:42. Chyby: 8:11. Průběh: 23:15, 41:33, 62:45.