/FOTOGALERIE/ Připsali si nejcennější skalp v letošním ročníku NBL. Basketbalisté Kolína v devátém kole nejvyšší soutěže porazili na domácí palubovce mistrovskou Opavu 90:89.

Z utkání 9. kola NBL BC Kolín - Opava (90:89). | Foto: David Kratochvíl

„Máme radost z vítězství, bylo vydřené. Opava je silný tým, je to mistr republiky,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Dlouho se hrálo podle opavských not, na domácích hráčích byla vidět únava ze středečního pohárového utkání v Záhřebu a následná dlouhá cesta domů. Hosté vedli téměř tři čtvrtiny, až v jejím závěru se Kolín dostal poprvé do vedení.

Výraznou postavou byl rozehrávač Adam Číž, který si na hřišti dělal, co chtěl. Především díky němu se ve čtvrté čtvrtině ujal Kolín vedení 80:72.

Rozhodnuto nebylo. Naopak, bylo to velké drama. Puršl se Šiřinou manko dorovnali a trojka Slavíka poslala Opavu opět do vedení (89:87). Následně mohl Opavu poslat do výraznějšího vedení Šiřina, v nájezdu ale minul. Klíčový okamžik. Jako správný kapitán se ukázal Adam Číž, který pokusem za tři body rozhodl. Do konce zbývaly tři vteřiny. S klaksonem to ještě zkoušel hostující Šiřina, ale trefil pouze obroučku.

Kolín díky tomu přerušil třízápasovou šňůru bez výhry.

„Pro nás to byla obrovská výzva, hlavně po cestě do Záhřebu a zpátky, která nám sebrala hrozně moc energie. Kluci ale hráli výborně, hlavně ve druhém poločase. Konečně jsme odehráli dobře i třetí čtvrtinu a porazili soupeře a dali jsme 30 bodů. Na konci jsme měli štěstí, to musím uznat, ale myslím, že jsme si ho zasloužili,“ dodal Benáček.

„My jsme v první čtvrtině měli problém s trestnými hody, kde jsme jich poměrně hodně zahodili. Ve druhé čtvrtině nás trápil útočný doskok Kolína, kdy jsme velmi slušně bránili, akorát jsme jim dávali druhé a třetí šance, tam byl problém, že jsme jim neutekli na více bodů,“ řekl asistent Opavy Kryštof Vlček.

„Od druhého poločasu začínal boj. Domácí trefovali těžké střely, my jsme se nemohli dostat do nějaké pohody. Hráli jme poměrně nekoncentrovaně. Udělali jsme pár mentálních chyb, které nám i vyfaulovaly hráče. Koncovka šla zahrát z naší strany určitě lépe. Ale Adam Číž ukázal, že je velký hráč a trefil těžkou trojku přes našeho nejvyššího hráče. Bohužel z poslední akce body nepadly a výhra zůstává v Kolíně,“ dodal Kryštof Vlček.

Hvězdou zápasu se stal kapitán Kolína Adam Číž, který za předchozích osm kol neukázal kromě 22 bodového výkonu se Slavií žádné výrazné střelecké představení, proti mistrovské Opavě ukázal, jaký je to hráč. Zaznamenal 29 bodů a 8 asistencí. Trefil 5 trojek z 13 a také 10 šestek z 11.

„Pro nás super zápas, přijel k nám mistr a nás to tak příjemně nabudilo. Vyhráli jsme, protože jsme se nevzdali,“ konstatoval Číž.

„Všichni jsme jeli na sto dvacet procent, hlavně v obraně. Kuba Šiřina netrefil poslední střelu a já jo, takže bereme výhru všemi deseti. Tohle přesně jsme potřebovali,“ dodal.

Body: Číž 29, Smith 18, Redparth 15, Petráš 8, Halada 7, Novotný 7, Goga , Stegbauer 3 – Šiřina 18, Pecháček 17, Puršl 14, Slavík 14, Gniadek 8, Švandrlík 8, Mokráň 5, Kouřil 4, Kavan 1. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Musil. Trojky: 39/13:26/8. Střelba 2 body: 28/13:40/23. TH: 32/25:28/19. Doskoky: 40:43. Chyby: 23:26. Diváků: 683. Průběh: 20:25, 33:40, 64:63.

