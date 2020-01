Kolín porazil Děčín a jediná výhra ho dělí od Final Four

/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína po dlouhé době ochutnali pocit vítězství. V osmifinále Českého poháru porazili na domácí palubovce Děčín 104:99. „Všichni máme radost, protože jsme vyhráli po dvou měsících. Nahrálo nám i to, že Děčín byl trošku oslabený. My toho využili, i když to byly nervy v koncovce,“ uvedl spokojený trenér Kolína Pavel Beneš.

Z osmifinálového utkání Českého poháru BC Kolín - Děčín (104:99). | Foto: Adam Hruška