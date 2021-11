Poslední duel byl dlouho vyrovnaný, rozhodl až v posledních šesti minutách, kdy Kolínu odešla střelba z dlouhé vzdálenosti a Brno se dostalo do desetibodového vedení, které udrželo až do konce.

„Mezi týmy nebyl nějaký veliký rozdíl, my jsme si zápas prohráli ve vymezeném území, kde nás soupeř přehrával. Tam se to rozhodlo a trojkami jsme si to nedokázali zachránit. Pod tlakem a s úbytkem sil se nám konec moc nepovedl,“ posteskl si trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Kolín hrál svoji hru, na kterou jsme zvyklí, vyhoví si v útoku, a když trefují z dálky, tak jsou nepříjemným soupeřem. Trvalo tři čtvrtiny, než jsme zapnuli v obraně, byli jsme pozornější a nutili jsme hosty do těžkých situací. To nám vyhrálo zápas. Jsme rádi za prodloužení série a doufáme, že bude pokračovat i po reprezentační pauze,“ uvedl asistent Brna Luboš Bartoň.

Souboj mezi Brnem a Kolínem byl nejsledovanějším duelem čtrnáctého kola, vždyť se utkal čtvrtý tým s pátým. Oba týmy měly navíc skvěle rozehrané vítězné série.

Velký podíl na výhře Brna měli hráči z lavičky, kteří zaznamenali celkem 63 bodů oproti 14 hostujícím. Kolín sice dokázal opět nastřádat víc jak deset úspěšných trojkových pokusů, na Brno to ale nestačilo. Zatímco pro Brno to bylo šesté vítězné utkání v řadě, pro Kolín druhá porážka z posledních šesti zápasů.

„Ve druhém poločase jsme propadli, dostali jsme hodně lehkých košů. Do poslední čtvrtiny jsme vstupovali vyrovnaně, nakonec jsme ji prohráli o deset. Rozhodlo se ”v bedně“, jinak si nemyslím, že bychom nějak propadli. Na konci jsme hráli vabank,“ přiznal pivot Kolína Jiří Jelínek.

Nyní na basketbalisty čeká reprezentační přestávka. Další utkání odehraje Kolín ve čtvrtek 2. prosince. V domácí hale Spojů přivítá od 17.45 hodin Hradec Králové.

Body: Madden 24, Bálint 16, Puršl 14, Marko 10, Körner 9, Půlpán 8, Mickelson 7, Krakovič 6 – Číž 22, Petráš 20, Jelínek 13, Mareš 13, Novotný 8, Lošonský 3, Rožánek 3, Křivánek 2. Rozhodčí: Kučírek, Záruba, Hartig. Trojky: 24/7:32/11. Střelba 2 body: 42/30:42/16. TH: 18/13:22/19. Doskoky: 43:36. Chyby: 23:24. Diváků: 186. Průběh: 18:23, 47:46, 71:71.