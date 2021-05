Jestliže chtěl Kolín ještě prodloužit sérii, musel bezpodmínečně vyhrát. A po perfektním kolektivním a bojovném výkonu to dokázal.

„Dnes jsme přitvrdili hru. Od začátku série nemáme dobré procento střely, ale s tím člověk nic neudělá. Řekli jsme, že naše jediná možnost je vyrovnat se silové hře, jakou Opava hraje. Doma jsme jednou tolik silnější tým, než venku a věřili jsme si. Naštěstí to dobře dopadlo,“ oddechl si kapitán Kolína Adam Číž.

„Zítra musíme začít stejně, musíme chytit začátek, aby nám Opava rychle neujela. Bránit stejně agresivně jako dnes a hlavně si pohlídat jejich útočný doskok, ze kterého oni dávají velké množství bodů. Myslím si, že jsme to dnes zastavili a slavili jsme úspěch,“ dodal.

Kolín od začátku vedl, brzy si vypracoval víc jak desetibodový náskok, což se v dalším průběhu ukázalo jako klíčové. „Musíme porážku hodit za hlavu, nejlépe hned po zápase, přestat na to myslet a soustředit se na další zápas, který bude už zítra. My se budeme chtít odrazit od výkonů, které jsme předváděli doma, protože dnes to s těmi výkony nemělo nic společného,“ řekl rozehrávač Opavy Jakub Šiřina.

„Nechali jsme Kolín rozehrát a proti tak zkušenému týmu je těžké stahovat desetibodový bodový náskok. Ve třetí čtvrtině jsme se trošku přiblížili na šest bodů, ale pak jsme obratem zase dostali nějaké zbytečné koše a Kolín si následné vítězství pohlídal. Díky naší obraně jsme jim dali střelecké pozice, které oni v domácí hale proměňují,“ dodal.

Velký rozdíl byl ve střelbě za tři body, zatímco Kolín dokázal proměnit devět pokusů, Opava pouze pět,a to přitom měla 37 pokusů. „Utkání ukázalo, že oba týmy dokáži těžit z domácího prostředí. My jsme tentokrát neměli vůbec šanci,“ uznal trenér Opavy Petr Czudek.

„Působili jsme podrážděným dojmem, přitom k tomu nebyl důvod. Kolín hrál chytře, vůbec nás nenechal rozběhnout. Musíme hrát agresivně a ne pochodový basket. Dělali jsme také individuální chyby, které nás srážely. Navíc jsme se nedostali ani k trestným hodům, deset proti sedmadvaceti soupeře, je strašně málo,“ poznamenal Czudek.

Páteční duel začíná v hale Spojů v 17.45 hodin.

Body: Pekárek 15,Skinner 15, Číž 11, Křivánek 11, Petráš 10, Novotný 8, Wallace 4, Machač 2, Torreborre 2, Jelínek 1 – Šiřina 12, Kouřil 11, Bohačík 10, Kvapil 9, Jurečka 8, Zbránek 6, Gniadek 4, Páleník 3, Slavík 2, Švandrlík 2. Rozhodčí: Hruša, Matějek, Kučírek. Střelba 2 body: 27/15:40/22. TH: 27/22:10/8. Trojky: 31/9:37/5. Doskoky: 45:39. Fauly: 17:22. Průběh: 18:10, 43:32, 60:48. Stav série: 1:2.