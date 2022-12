Vánoční basketbalový maraton po jedenácté. Nyní pro Lucinku a Dětské centrum

„Byl to náš týmový výkon. Dostali jsme se rychle do náskoku, který jsme do poločasu téměř ztratili. Ohromné nasazení do začátku třetí čtvrtky rozhodlo o výsledku a rozdíl ve skóre příjemně narůstal. Pět našich hráčů dalo více než deset bodů, a to je vždy příjemné zjištění. Rovněž doskoky a úspěšnost trojkových pokusů hrálo v náš prospěch,“ pochvaloval si asistent Opavy Kryštof Vlček.

Kolín od úvodního rozskoku ztrácel. Nestačil tempu Opavy, která pohodlně svůj náskok navyšovala. Trochu naděje pro hosty svitla v druhé čtvrtině, kdy se díky trojkám Jelínka s Novotným dostali na dostřel (36-31). Jenomže Medvědi vzápětí dostali pět bodů v řadě. To je uklidnilo a od začátku třetí části už jasně dominovali.

„Po špatném výkonu proti Ostravě jsme se zvedli a nasazením pod oběma koši jsme Kolín přehráli. Po sérii porážek jsme konečně dokázali, že basket umíme hrát a dali jsme divákům vánoční nadílku v podobě vítězství nad druhým týmem tabulky,“ uvedl křídelní útočník Opavy Jakub Slavík.

Kolín prohrál s Opavou i druhé utkání v letošní sezoně.

„Bylo nám jasné, že Opava po několika prohrách půjde do utkání naplno od prvních minut. Ten rozdíl v energii byl příliš velký a domácí zvítězili naprosto zaslouženě a ničili nás na doskoku,“ podotkl forward Kolína Jan Křivánek.

Body: Zbránek 17, Jurečka 16, Mokráň 15, Kvapil 14, Slavík 14, Kouřil 8, Švandrlík 8, Dragoun 5, Šiřina 5 – Lošonský 13, Jelínek 12, Číž 11, Novotný 11, Šiška 10, Křivánek 8, Slavinskas 7, Petráš 6, Mareš 2. Rozhodčí: Kučírek, Kapaňa, Kubiš. Trojky: 39/15:28/7. Střelba 2 body: 38/23:36/21. TH: 16/11:25/17. Doskoky: 51:31. Chyby: 23:17. Diváků: 705. Průběh: 24:18, 48:41, 78:59.

Kadeti musí v posledním kole zabrat. Muži se střídavými úspěchy