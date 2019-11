Tradičně na začátku listopadu se konalo v nymburském sportovním centru mistrovství ČR v taekwondo skupiny „A“ (od červeného pásku). Této každoroční akce se zúčastnilo 395 závodníků z 30 škol z celé České republiky.

Mistři republiky. Zleva Petra Heydušková a Hieu Nguyen. | Foto: Marcel Heydušek

Kolínská škola Silla vyrazila do boje s 25 závodníky rozdělenými do 6 věkových kategorií. Na těchto závodech se bojovalo nejen o tituly mistrů republiky, ale díky dubnovému ME 2020, které se bude po 24 letech konat v Praze, šlo také o nominační závody na tuto vrcholnou soutěž.