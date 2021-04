Kolín držel s domácími krok pouze v první a na začátku druhé čtvrtiny, pak začal postupně ztrácet půdu pod nohama a ve Slezsku jasně prohrál.

„Domácí byli ve všech činnostech lepší,“ sportovně přiznal trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Markantní je rozdíl v asistencích, kde domácí zaznamenali 25 proti našim 14. Rovněž střelecká úspěšnost hovoří jednoznačně pro domácí,“ dodal Sodoma.

„Jsem rád za vítězství a jeho výši, čímž jsme potvrdili druhé místo v tabulce po nadstavbě. Předvedli jsme zodpovědný výkon. Všichni hráči, kteří nastoupili do utkání, si odvedli své a mohu být s jejich výkony spokojen. Už to mělo nádech play-off,“ řekl spokojený trenér Opavy Petr Czudek.

Oba týmy měly shodnou bilanci 20-10. Vzájemné zápasy měli lepší Medvědi, vedli 2:1 a měli k dobru dvacet bodů. To znamená, že pokud by Kolín uspěl, měl by o výhru víc, což by kolo do konce znamenalo jistotu druhé příčky a nového klubového maxima. Pokud by zvítězila Opava o víc jak dvacet bodů, obsadila by druhou pozici naopak ona. To se také stalo.

„Utkání se mi nehodnotí dobře, protože jsme na opavské půdě moc neukázali. Domácí nás přestříleli, naše obrana byla špatná. Kolektivní výkon vypadá jinak,“ posteskl si křídelní útočník Kolína David Pekárek.

„Na hřišti jsme splnili to, co jsme si řekli v šatně před utkáním. Nenechali jsme Kolín hrát jejich pohodový basket. Byli jsme agresivnější jak v útoku, tak v obraně. Sice se nám, zejména v první půli, nedařilo ubránit Adama Číže, ale naštěstí se nikdo z jeho spoluhráčů moc neprosazoval a to rozhodlo,“ konstatoval forward Opavy Jan Švandrlík.

Body: Gniadek 24, Šiřina 23, Bohačík 14, Kouřil 14, Švandrlík 10, Zbránek 9, Slavík 4, Jurečka 3 – Číž 24, Skinner 18, Novotný 12, Wallace 11, Pekárek 7, Machač 4, Křivánek 3. Rozhodčí: Matějek, Kec, Jeřáb. Střelba 2 body: 30/18:37/17. Trojky: 35/16:35/12. TH: 23/17:10/9. Doskoky: 37:38. Chyby: 10:15. Průběh: 24:24, 49:37, 71:52.