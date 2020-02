„Po většinu času jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.

„Nemůžu říct, že bychom odehráli špatný zápas, ale soupeř byl lepší, důslednější a my mu nechali hodně otevřených střel a pozic pro zakončení. Z tohoto pohledu je vítězství Kolína zasloužené,“ přiznal trenér Ostravy Peter Bálint.

Kolín v základní části oba duely s Ostravou prohrál, tentokrát však byl od začátku lepší. Na začátku třetí čtvrtiny vedl dokonce o 22 bodů.

Zdálo se být rozhodnuto. Ostrava však využila chvilkového odpočinku domácích a manko snížila na devět bodů. To do konce chyběly necelé dvě minuty. Drama však Medvědi nedopustili. Za podpory skvělých diváků si užili ceněné stovky, kterou zaznamenal Durham.

„I když jsme vyhráli, nemohu být spokojen s obranou ve druhém poločase. Chtěli jsme pokračovat v tom, co jsme předváděli v prvním poločase, ovšem Ostrava zlepšila hru, zpřesnila ji, my vůbec nedodržovali stanovenou taktiku a ve třetí čtvrtině jsme obdrželi 30 bodů, což v zápase, který tým potřebuje vyhrát, je opravdu špatný. A druhý špatný statistický ukazatel je 21 útočných doskoků Ostravy,“ našel kaňky na vítěství Pavel Beneš.

„Utekla nám druhá čtvrtina, kde jsme byli marní v obraně. Udělali jsme strašně moc chyb, ztrát a domácí byli schopní dostat se do vedení o 16 bodů v poločase. Poté jsme se ještě jednou vrátili dobrým nasazením do zápasu, zlepšili jsme útok, pohyb míče v útoku, to nás v té chvíli zdobilo. Poté jsme udělali nějaké tři, čtyři chyby a domácí znovu odskočili na rozdíl ve skóre přes 15 bodů,“ podotkl Peter Bálint.

Kolínu skvěle zahráli zahraniční hráči, včetně nováčka Jailena Gilla. Třiadvacetiletý absolvent univerzity Tennessee-Martin Skyhawks zamířil do Kolína ze svého prvního evropského angažmá, kde v Kyperské nejvyšší soutěži hájil barvy týmu Omonia Nicosia. V premiéře dresu Medvědů nastřílel 17 bodů.

Celkem sedm kolínských hráčů zaznamenalo dvouciferný počet bodů!

Body: Igrutinovic 19, Gill 17, Granić 17, Durham 14, Richardson 14, Číž 13, Machač 12 – Calloway 21, Pumprla 17, Holsey 11, Šmíd 11, Nábělek 10, Palenik 9, Bohačík 7, Svoboda 5, Heinzl 1. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Baudyš. Střelba 2 body: 45/27:41/19. Trojky: 23/10:32/13. TH: 32/22:24/15. Doskoky: 38:42. Chyby: 26:25. Diváků: 577. Čtvrtiny: 25:20, 27:16, 24:30, 30:26.