/FOTOGALERIE/ V letošním ročníku NBL nemohli najít recept na Opavu. To už ale neplatí. Po třech porážkách v řadě basketbalisté Kolína konečně zabrali a svého slezského soupeře porazili jasně 81:68. V nadstavbové části skupiny A1 jim stále patří osmá příčka.

Z utkání nadstavbové části BC Kolín - Opava (81:68). | Foto: David Kratochvíl

„Pro nás to je extrémně důležitá výhra, která nás vrátila do boje alespoň o šesté místo,“ potěšilo trenéra Adama Konvalinku.

Kolín má za sebou perné období. Během sedmi dnů odehrál čtvrté utkání. Dvě pohárová a dvě ligová. A právě ligová zvládl na jedničku. Po Pardubicích vyzrál i na Opavu.

„Kolín má u mě obrovský kredit tím, že hrál čtvrtý zápas během krátké doby a klobouk dolů, jak se s tím popral,“ uznal trenér Opavy Petr Czudek.

Kolín téměř celý zápas vedl. Kromě Mareše a Číže řádil hlavně Odomes, který zaznamenal celkem 25 bodů. Byl téměř nezastavitelný. Druhou hlavní hvězdou se stal Jelínek. Když to vypadalo, že by se Opava mohla nadechnout k nějakému obratu, přesnými trojkami ji odzbrojil.

„Chtěli jsme navázat na výkon, který jsme podali v neděli a ve středu, kdy jsme balon konečně trochu rozpohybovali v útoku. V prvním poločase jsme bohužel měli problém s útočným doskokem Opavy, ale poté jsme se s tím dokázali poprat. Za vítězství jsme strašně rádi. Byla to hrozně důležitá výhra, abychom se vyhnuli předkolu play-off,“ řekl pivot Kolína Jiří jelínek.

Kolín se mohl opřít o střelbu z dálky. Na začátku proměnil sedm z deseti trojek a celkově se z dálky trefil dvanáctkrát. To Opava proměnila z 36 pokusů pouze šest.

„Bohužel jsme do hry dali nějakou energii, ale také hodně hlouposti. Nemohli jsme se trefit zpoza tříbodového oblouku, kromě Jurečky, který něco trefil. Jinak jsme byli zoufalí. Jsme hrozně slabý v útoku,“ přiznal Petr Czudek.

„Začali jsme skvěle, první čtvrtinu jsme trefovali, potom jsme prostřídali, soupeř se chytil, přečetl to a dominoval na doskoku. My jsme jim dovolili do poločasu deset útočných doskoků, tam jsme se trochu trápili, ale ve druhé polovině, hnáni publikem a návratem ztracené formy Jelínka, jsme to dotáhli do vítězného konce. Doskok jsme nakonec ovládli a omezili jsme ztráty. Teď uděláme všechno proto, abychom natáhli vítěznou sérii a do play-off šli rovnou do čtvrtfinále,“ podotkl Adam Konvalinka.

Body: Odomes 25, Číž 15, Jelínek 14, Mareš 13, Slavinskas 6, Šiška 5, Petráš 3 – Jurečka 15, Zbránek 12, Slavík 11, Gniadek 8, Kouřil 8, Švandrlík 6, Kvapil 4, Farský 2, Šiřina 2. Rozhodčí: Hruša, Kec, Ulrych. Trojky: 30/12:36/6. Střelba 2 body: 30/17:28/16. TH: 16/11:23/18. Doskoky: 41:34. Chyby: 21:21. Diváků: 592. Průběh: 28:21, 38:36, 59:53.

