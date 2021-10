Kolínský tým se rozrůstá o dalšího hráče, kterým je Devin Thomas. Absolvent Indiana State University, kterou reprezentoval v NCAA I divize se již připojil k týmu a pokud se vyřídí všechny administrativní záležitosti, bude připraven nastoupit již do středečního utkání proti ústeckým Pandám.

„Ústí nad Labem zlepšuje svůj herní projev zápas od zápasu a určitě pro nás bude nepříjemným soupeřem, to ovšem nemění nic na tom, že naším jasným cílem je zvítězit a uhájit tak domácí palubovku,“ řekl kolínský asistent Filip Rytina.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.