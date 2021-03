„Hodnocení po vítězství s Opavou je samozřejmě radostné a veselé. Kdo by si na to před sezonou pomyslel, že doma porazíme dvakrát Opavu. Jsme za to nesmírně rádi,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Byl to přímý souboj o druhé místo tabulky NBL. Šlágr kola vyzněl jasně pro Kolín, který Opavu porazil podruhé v sezoně.

„Chtěli jsme Opavu porazit o co nejvíc, protože může rozhodovat skóre. Myslím si, že po celou dobu, co Opava vedla naposledy 8:2, jsme my diktovali tempo utkání,“ potěšilo Miroslava Sodomu.

Pouze v úvodních minutách Kolín prohrával, a to 2:8. Pak přeřadil na vyšší rychlostní stupně a brzy vedl o deset bodů, na začátku třetí čtvrtiny už byl rozdíl větší než dvacet bodů.

„V prvním poločase jsme si vybudovali dvacetibodový náskok, ve druhém poločase jsme ho pouze drželi. Škoda je, že jsme si ho nenavýšili dál a že jsme nepokračovali ve výkonu z prvního poločasu a v závěru jsme si nechali dát zbytečně některé trojky, které nemusely být. Věděli jsme, že Opava musí zásadně něco změnit, aby se k nám přitáhla, ale myslím si, že naše vítězství je zcela zasloužené,“ podotkl Miroslav Sodoma.

„V prvních pěti minutách jsme byli lepší, ale to nestačilo. Soupeř hraje v obrovské pohodě, dvojice Číž – Skinner si z nás dělala srandu. Efektivita 100:55 hovoří za vše. V prvním poločase jsme se trošku drželi díky trojkám Jakuba Šiřiny, ale herní inteligence na straně Kolína byla lepší. My jsme neměli co nabídnout, Kolín je momentálně lepší než my,“ přiznal trenér Opavy Petr Czudek.

V dresu Kolína se opět zaskvěla dvojice Číž – Skinner. Prvně jmenovaný nastřílel 29 bodů, druhý 19.

„Věděli jsme, že to bude náročný zápas, byl to šlágr kola, derby o druhé místo v tabulce. Věděli jsme, že to bude náročný zápas, snažili jsme se zachytit začátek zápasu a to nám vyšlo. Bodový rozdíl z první čtvrtiny se přenášel do dalších čtvrtin a jsem rád, že jsme vyhráli,“ konstatoval pivot Kolína Jakub Petráš, který se na výhře podílel sedmi body.

Kolín sice zůstal v tabulce třetí za Opavou, ale jenom díky horšímu skóre. Ve vzájemných zápasech naopak vede 2:1.

„Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře. Kolín nás přejel hlavně na doskoku, dával těžké střely, takže když jsme se vždy vraceli do zápasu a přibližovali jsme se na dostřel skóre, tak jsme dostali nějakou těžkou střelu. Ale to není to, co nás porazilo. Byl to hlavně doskok a špatná obrana,“ posteskl si autor pěti opavských bodů Jakub Slavík.

Body: Číž 29, Skinner 19, Křivánek 9, Novotný 7, Machač 7, Petráš 7, Jelínek 4, Wallace 3 – Šiřina 19, Bohačík 11, Zbránek 7, Švandrlík 6, Štěpánek 5, Jurečka 5, Slavík 5, Kvapil 4, Bukovjan 3, Páleník 3. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Záruba. Střelba 2 body: 29/19:24/13. Trojky: 40/13:42/12. TH: 11/8:10/6. Doskoky: 48:34. Chyby: 12:11. Průběh: 21:13, 45:28, 65:48. Hráč utkání: Adam Číž (Kolín).