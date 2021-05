Kolín se opět opíral o hru rozehrávače Adama Číže, který svůj tým v prvním poločase držel nad vodou. Zlom přišel ve třetí čtvrtině, kdy udělal osm bodů v řadě veterán Luděk Jurečka. Brzy ho podpořili i jeho spoluhráči a Opava šla do luxusního trháku.

„Konečně jsme se začali trefovat z dálky,“ podotkl křídelník Filip Zbránek, který šel do hry ve velkých bolestech.

„Nadopoval jsem se prášky. I když jsem kvůli bolesti nezvládl málem ani rozcvičku, chtěl jsem strašně hrát. Podali jsme kolektivní výkon, a to rozhodl,“ řekl Zbránek a dodal: „Každý, kdo nastoupil, nechal na palubovce všechno.“

„Byli jsme lepší, ale Opava je laufové mužstvo. Jeden hráč trefí třeba dvě nebo tři trojky a rázem se chytí celé mužstvo,“ podotkl pivot Kolína Jiří Jelínek.

Kolín se ani za nepříznivého stavu nezlomil, začal úspěšné pálit z dálky. „Hráli vabank, dali trojky, ale my jsme se nepoložili. Osobně jsem byl v posledních dvou minutách pořádně dojatý. Fanoušci byli skvělí, některé jsem viděl po půlroce,“ rozplýval se asistent opavského trenéra Kryštof Vlček.

„Tenhle tým má sílu. Nebylo to o jednotlivcích. Každý chvíli odvedl důležitou práci, ať už Šířa, Kuřka, Marťas Gniadek, Larry Jurečka, prostě všichni kluci, kteří se na palubovce objevili. Cením si hodně Filipa Zbránka, který šel do utkání přes bolest,“ pokračovala pravá ruka Petra Czudka.

„První poločas byl vyrovnaný, bohužel ve třetí čtvrtině jsme dělali věci, které jsme dělat nechtěli a to rozhodlo,“ přiznal trenér Kolína Miroslav Sodoma.„Opava šla do výrazného vedení, které si už do konce pohlídala,“ dodal Sodoma.

Zatímco Opava se může těšit na finálový souboj proti Nymburku, Kolín čeká souboj o třetí místo proti Brnu.

Body: Šiřina 21, Kouřil 16, Zbránek 13, Jurečka 10, Kvapil 8, Bohačík 7, Gniadek 5, Slavík 5, Švandrlík 3 – Číž 21, Pekárek 17, Jelínek 10, Skinner 8, Petráš 6, Wallace 5, Novotný 3, Křivánek 2. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Baloun. Střelba 2 body: 27/15:34/14. Trojky: 39/16:32/11. TH: 16/10:21/11. Doskoky: 47:37. Fauly: 20:18. Průběh: 17:18, 42:36, 68:50. Konečný stav série: 3:2.