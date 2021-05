„Za výhru nad Opavou jsme velice rádi. Odvrátili jsme i druhý mečbol a v pondělí nás čeká poslední zápas této série. Věřím, že zlomíme letošní prokletí proher v Opavě, kde jsme nedokázali zvítězit,“ řekl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Přestože nás Opava přeskákala na útočném doskoku, myslím si, že jsme měli většinu zápasu v nějaké podobě pod kontrolou. Byli jsme lepším týmem a výhra je zasloužená,“ dodal Sodoma.

„Cítíme velké zklamání. Po čtvrteční střelecké hrůze jsme věřil, že se nám v pátek bude střelecky dařit lépe. Bohužel opět jsme se trápili,“ povzdechl si šéf opavské lavičky Petr Czudek.

Kolín vstoupil do utkání podobně jako ve čtvrtek, postupně si vypracoval dvouciferný náskok. Ten však Opava díky Jurečkovi dokázala na konci 18. minuty téměř smazat. Prohrávala o bod (39:38).Bylo zaděláno na drama. To však Medvědi nepřipustili. Rázným nástupem ukázali, kdo je v hale Spojů pánem. Před skvělou diváckou kulisou si postupně vypracovali dvaceti šesti bodové vedení (69:43). To běžela 28. minuta. Na to už Slezané nedokázali zareagovat.

Hráči Kolína se basketem bavili. Číž ukázal zlatou ruku, vstřelil i trojku o desku, Jelínek ukázal svoji neústupnost, přejít přes něj by ten den nedokázal snad ani Golem. Navíc přidal několik zisků, míč doslova uloupil z rukou protihráčů. Skinner, Wallace nebo Pekárek přidali body, když to bylo potřeba. Petráš opět srdnatě bojoval pod oběma koši. Do kolonky střelců se zapsal i mladý Merta. Prostě každý, kdo nastoupil, svým dílem přispěl k jasnému vítězství.

Hvězdou posledních okamžiků se ale stal Dlugoš. Ten přišel na hřiště na poslední dvě a půl minuty, během nich ale stihl zaznamenat stý koš. Ještě lepší kousek ale předvedl zároveň s klaksonem. Jeho pokus z půlky hřiště skončil v obroučce. Prostě frajeřina.

„Stejně jako včera jsme začali výborně první čtvrtinu a od toho jsme se odpíchli do zbytku zápasu. Myslím si, že jsme hráli s velkou energií. Zapojili se všichni z lavičky, takže se nám podařilo pošetřit nějaké síly do pátého zápasu,“ podotkl kolínský křídelní útočník David Pekárek.

„Opět jsme se nemohli opřít o naší silnou stránku, střelbu za tři body. Kdežto Kolín využil domácí prostředí. Teď nás oba zápasy porazili a to nás mrzí. V Opavě máme svoji halu, svoje koše, svoje fanoušky a bude to něco jiného. Navážeme na první dva zápasy série. Máme výhodu domácího prostředí, abychom tuhle sérii zvládli. Věřím v to,“ konstatoval pivot Opavy Petr Bohačík.

„Klukům nemohu upřít snahu, ale nešlo nám to, Kolín se dostal do pohody. Nám nevyšel vstup do třetí čtvrtiny, domácí šli do trháku a výsledek si pohlídali. Nedá se nic nedělat, musíme dobře zregenerovat a připravit se na pondělí,“ dodal Petr Czudek.

Mezi těmito soupeři se opět potvrdilo, jak je důležité domácí prostředí. Byl to osmý vzájemný zápas v letošní sezoně a téměř pokaždé to byl propadák pro hosty.

Změní se to v pondělí?

Body: Číž 23, Pekárek 19, Petráš 14, Wallace 12, Skinner 11, Jelínek 10, Torreborre 7, Dlugoš 5, Novotný 4, Merta 2, Machač 1 – Šiřina 22, P. Bohačík 12, Jurečka 10, Kouřil 10, Švandrlík 10, Bukovjan 5, Gniadek 5, Kvapil 5, Slavík 4, Mička 1. Rozhodčí: Baloun, Blahout, Salvetr. Střelba za 2 body: 45/29:36/22. TH: 26/23: 28/19. Trojky: 9:7. Doskoky: 47:41. Fauly: 22:25. Diváci: 63 (omezený počet). Průběh: 24:17, 47:38, 75:57. Stav série: 2:2.