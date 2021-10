Co se týče složení týmu, trenérská dvojice sází především na um rozehrávače Torina Dorna, ten je nyní dokonce nejlepším střelcem celé soutěže s průměrem takřka 23 bodů na utkání. Dále jsou na soupisce týmu další dva Američané, Camerona Gregoryho a Iana Steera a také hráč původem z Irska Chimobi Ikegwuruka.

„Tým soupeře táhne, zejména bodově, rozehrávač Dorn, na kterého si musíme dát pozor a nepustit ho do snadných pozic pro skórování,“ dodal.

V posledním utkání proti USK předvedli parádní výkon a v podobném duchu by chtěli odehrát další utkání v NBL. Basketbalisté Kolína v šestém kole cestují v sobotu do Jindřichova Hradce. Na půdě nováčka soutěže má úvodní rozskok v 18 hodin.

