Státní svátek 28. září bude také svátkem kolínského cyklokrosu. Na trati v Borkách odstartuje Velkou cenou Města Kolína letošní ročník TOI TOI cupu - národního cyklokrosového poháru. Stadion Mirka Tučka tak bude hostit špičkové české i zahraniční cyklokrosaře.

Cyklokrosový tým Expres CZ-Tufo Team Kolín | Foto: Expres CZ-Tufo Team

„Velkou cenu města Kolína pořádáme letos již podevatenácté. Kolín je jednou z hlavních českých cyklokrosových bašt, a tak se domácí cyklokrosový pohár do Kolína pravidelně vrací. Je to díky podpoře města a Středočeského kraje, stejně jako dalších partnerů,“ zmínil na tiskovce za organizátory kolínského závodu Jan Slavíček. Upozornil však, že jistá není účast české jedničky Michala Boroše, který je po závodu Okolo Slovenska nemocný. „Pojede však Šimon Vaníček, obhájce prvenství z loňska, tradičně přijede Polák Marek Konwa a věřím, že všem zatopí i Slovák Matej Ulík jezdící v našich barvách,“ řekl Slavíček.

Program bude hodně dlouhý, nejmladší závodníci vyrazí na start už v 9.10 hodin. Závod elitních žen odstartuje ve 13.25 a hlavní závod elitních mužů ve 14.30 hodin. Zajímavostí je, že vstupenky budou slosovatelné. „Budeme losovat deset výherců a hlavní cenou je dvacetitisícová sleva na tepelné čerpadlo. Určitě se vyplatí přijít a vydržet až do konce. Losovat se bude až po vyhlášení výsledků závodu mužů,“ láká fanoušky do areálu závodu Slavíček.

Hlavní závod bude přenášet v přímém přenosu Česká televize. „A na stadionu na velkoplošné obrazovce bude možné sledovat závodníky, jak si vedou na trati. Diváci tak budou mít ucelený přehled,“ přidal Slavíček. „Poprvé se u nás pojede v letním termínu, dříve jsme závod pořádali v listopadu nebo prosinci. To bylo vždycky na čaj nebo grog. Teď budou moci lidé přijít v kraťasech a dát si dobré pivko,“ usmál se pořadatel.

Ten by si také přál, aby kolínští závodníci měli podporu fanoušků. „Domácí závodníci pojedou ve všech kategoriích. Chyběl nebudou Ulík, Černý, Hula, Tvarůžková, Severin, Hřebejk a další závodníci kolínského oddílu. Bylo by parádní, kdyby jim diváci vytvořili bouřlivé domácí prostředí. Pro ty nejlepší závodníky je to motivace, aby podali co nejlepší výkon a dostali se na mistrovství světa do Tábora. Je to jeden z vrcholů sezony,“ dodal Jan Slavíček.

Seriál TOI TOI Cupu vyvrcholí začátkem února příštího roku světovým šampionátem v jihočeském Táboře, kde se o světové medaile pojede již počtvrté v historii. Na táborské trati získal v roce 2010 duhový trikot světového šampiona kolínský junior Tomáš Paprstka, a proto je pro kolínské závodníky velkou motivací na něj v únoru 2024 v Táboře navázat.