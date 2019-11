V normální hrací době skončil duel 5:5, pokutové kopy ovládl Kolín 2:1. „Vyhráli jsme, což jsme vůbec nečekali. Kdyby nám někdo řekl, že vyhrajeme na penalty, tak mu nevěřím. Ale tenhle zápas nám ukázal, že Kolín má velkou sílu, i když musíme ještě vyspět v taktice,“ liboval si kolínský kapitán Stanislav Rosendorf, střelec vítězné penalty.

Ten přitom v Superlize malého fotbalu dosud nastupuje za Pardubice.

„Zápas jsem si hodně užil, i když šlo jenom o přátelské utkání. Na to měl duel velkou úroveň a náboj,“ povídal Rosendorf, mistr světa do 21 let z Prahy 2018.

Kolín šel brzy do vedení zásluhou Filipa Sladkovského, po vyrovnání Jiřího Stolína hosté opět odskočili zásluhou Davida Koděry. O další vyrovnání se postaral Lukáš Merkl.

„Ze začátku to bylo celkem vyrovnané a někteří hráči mě svou kvalitou překvapili. Bohužel jsem udělali v úvodu dvě fatální chyby a soupeř se dostával snadno do vedení,“ poznamenal pardubický zadák Jan Rosůlek.

Jenže do přestávky už se trefoval pouze Kolín. Rosendorf a podruhé Koděra zajistili tříbrankové vedení. Ve 36. minutě potom Koděra zkompletoval hattrick.

Ovšem Pardubice po zásazích Stolína, Davida Šimona a Rosůlka dotáhly utkání do pokutových kopů.

„Bylo to celkem nervózní utkání a někteří k němu přistoupil jako k přáteláku, podle toho to taky vypadalo. Kluci z Kolína ovšem svou kvalitu měli a jsem rád, že budou v Superlize. Pro nás je to celkem blízko od Pardubic, takže nepůjde o žádný výlet,“ připomněl Rosůlek, světový šampion mezi dospělými z Tuniska 2017.

O připojení Kolínského svazu malého fotbalu k celostátní soutěži, o což usilují také Pražská klubová fotbalová liga a Malý fotbal Ostrava, se rozhodne na začátku příštího roku, kdy schvaluje valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky strategii a rozpočet. Její součást bude rozšíření Superligy na dvanáct týmů i nový formát s rozdělením na východ a západ.

Od toho si kolínské vedení hodně slibuje. „Myslím, že to pomůže, hlavně s předsedou kolínského malého fotbalu Jirkou Gačem doufáme, že se přihlásí nové týmy do soutěže, aby se kolínský malý fotbal ještě zkvalitnil,“ přál si Rosendorf.

Pardubice – Kolín 5:5, PK 1:2

Branky a nahrávky: 10. Stolín (Rosůlek), 20. Merkl (Rosůlek), 38. Stolín (Kubát), 53. Šimon (Kubát), 55. Rosůlek (Merkl) – 1. Sladkovský, 16. Koděra, 21. Rosendorf (Bareš), 25. Koděra (Rosendorf), 36. Koděra, rozhodující penalta Rosendorf. Poločas: 2:4.

Pardubice: Šimon – Stolín, Jech, Hanč, Čáň, Rosůlek, Kubát, Merkl, Smišek, Štědrý.

Kolín: Barták – Kovařík, Rosendorf, Koděra, Drobný, P. Kesner, Bareš, Urban, P. Linart, Sladkovský, Myška.