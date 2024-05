Závodu se zúčastnilo 38 závodnic a 1 závodník ze šesti klubů ČR, kdy nejpočetnější je stále právě kolínský ASCR pod vedením dvou trenérek Karolíny a Andrey Soukupových. Kategorie byly rozděleny na rollerové krasobruslení a krasobruslení inlinové.

Moderátorka závodu Andrea Soukupová při slavnostním zahájení přivítala paní Místostarostku města Kolína Ivetu Mikšíkovou, které za celý klub ASCR vyjádřila velký dík za pohodovou tříletou spolupráci s městem Kolín a zejména za osobní podporu a zájem právě o kolečkové krasobruslení a klub ASCR.

ASCR si z Mistrovství odváží tři tituly Mistryň ČR, tři tituly vicemistryň a čtyři bronzové medaile, plus zlatou medaili z Poháru ČR pro závodnici, která se tímto zúčastní červencového Mistrovství Evropy v Portugalsku, v srpnu pak Mistrovství světa v Itálii.

Trenérky Karolína a Andrea Soukupovy jsou s výkony slečen velice spokojené, od loňského mistrovství je znát skutečně velký progres a hlavně, pohodová nálada, která v klubu mezi slečnami panuje je odměnou pro každého trenéra.

Nyní klub čeká 22. června „sranda závod“ Roller nás baví, který je na počest 4. výročí založení klubu a který se uskuteční též v Kolíně. „V loňském roce slavil právě tento závod velký úspěch nejen v řadách závodnic, ale i rodičů a rodinných příslušníků, kamarádů, kteří se mohli závodu též účastnit. Zde se závodí i v kategoriích, ve kterých se běžně nezávodí, proto se všichni na tento poslední národní závod v sezoně velice těší,“ uvedla trenérka Karolína Soukupová.

Poté hned na začátku července trenérky vyráží spolu s jednou závodnicí do italského Fasana na Světový šampionát v inlinovém krasobruslení. Pro ASCR to bude mezinárodní debut na světové krasobruslařské inlinové scéně, jelikož se klub do loňského roku specializoval výhradně na krasobruslení rollerové.

Klub má také v plánu různá exhibiční vystoupení, největší a nejzajímavější v červenci v Olympijském parku v Mostě, kam byl klub pozván představit kolečkové krasobruslení, dále pak klubové soustředění v Kolíně, příměstské tábory na kolečkových bruslích v Kolíně, Poříčanech, Nymburce.