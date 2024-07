Z florbalového utkání play off první ligy žen Kutná Hora - Horní Suchá (8:3)

V červenci a srpnu roku 2024 dorazí na Klimešku celkem 16 vícedenních kempů z florbalu, házené, basketbalu a volejbalu.

Měsíc červenec otevřou dva pobyty českého korfbalového svazu – mládežnické soustředění dvou českých a dvou nizozemských klubů U19 a mezinárodní turnaj kategorie U15 za účasti deseti týmů z celé Evropy.

Následuje Foxart Goalie Camp – speciální florbalový kemp určený pro brankáře.

Od 8. do 11. července zde bude pobyt české volejbalové reprezentace žen do 20 let, která bude ladit formu na blížící se mistrovství Evropy U20 v Irsku.

Duklakemp v druhé polovině července pozve do Kutné Hory více než 40 mladých házenkářů i házenkářek, kterým se budou věnovat trenéři i hráči z extraligové Dukly Praha.

Pak čeká Klimešku zelená invaze aneb dvoutýdenní celoklubové soustředění Florbalové školy Bohemians, jednoho z největších florbalových oddílů v republice. Více než 130 dětí bude ve dvou turnusech rozdělených po kategoriích okupovat obě haly, celou ubytovnu a okolní sportovní plochy.

I v srpnu pojedou obě haly na plné obrátky, dorazí například dorostenci basketbalových Pardubic, florbalisté z Písku, házenkářky z TJ Astra Praha nebo dorostenci z házenkářské Dukly vedené trenérem Jiřím Hejtmánkem, bývalým reprezentantem a borcem ze zkušenostmi z Francie.

Poprvé si naordinovaly víkendové soustředění domácí (polovina srpna) florbalistky z FBC, které chtějí navázat na fantastickou uplynulou sezonu, kdy hrály finále 1. ligy a postup do extraligy nebyl daleko.

A poslední dva srpnové týdny jsou už od roku 2018 vyhrazeny pro velké klubové soustředění BK Studánka Pardubice, čistě ženského basketbalového klubu.

Poslední prázdninový víkend (31.8.-1.9.) bude patřit Hynčica Cupu, velkému florbalovému turnaji mužů před startem nové sezony.