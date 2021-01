Vzhledem k tomu, jaká panuje v Česku epidemiologická situace, to nebylo úplně jednoduché. Mítink musel splnit nejpřísnější podmínky pro pořádání akcí a zároveň mít takový charakter, aby podmínky umožňovaly dosahovat špičkové výkony.

„Museli jsme Českému atletickému svazu, Národní sportovní agentuře a Ministerstvu zdravotnictví ČR pro-kázat jednak sportovní a organizační kvalitu, a pak že se jedná o důležitý podnik pro Českou republiku a potažmo reprezentaci,“ ličil Deníku člen výboru A.C. TEPO Kladno Jakub Kubálek, který je ředitelem Kladno Indoor.

Celý povolovací proces trval skoro měsíc. „Byly to trochu nervy, protože jsme museli mít předem nasmlouvané atlety z ciziny, abychom mohli zdůvodnit, že se jedná o podnik pro závodníky z celého světa. Manažer pro zahraniční sportovce tak stoprocentně nevěděl, jestli to, co slibuje, bude platit. Když se dozvěděl pozitivní zprávu, přiznal, že mu spadl kámen ze srdce,“ vyprávěl Kubálek.

„Podmínky mítinku vycházejí z vládních nařízení. Závodit se bude bez diváků,“ pokračoval. „Máme striktní podmínky, co se týká hygienických opatření a počtu osob, které se budou moct v jeden okamžik zdržovat v hale. Víme, jaké jsou požadavky na testování závodníků. Je toho docela dost.“

I když se divák do haly nedostane, bude mít možnost závody sledovat. „Připravujeme live stream, který poběží na sociálních sítích, atletických webech a jednáme o tom, aby ho přenášel i Český atletický svaz a město Kladno. V této souvislosti bych rád podotkl, že město je hlavním partnerem nejen mítinku, ale i celé kladenské atletiky. Díky live streamu bude možné oslovit každého, koho Kladno Indoor zajímá.“

Letos je to vzhledem k pandemii koronaviru s halovou atletikou dost nahnuté. Padly mítinky Hustopečské skákání a Beskydská laťka, neuskuteční se ani tradiční Jablonecká hala a Zimní Pražská tyčka. „Náš mítink tak spolu s podnikem Hvězdy v Nehvizdech bude jedním z mála atletických závodů této zimy. Budeme držet prapor české atletiky,“ dodal.