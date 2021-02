V prvním středečním utkání na sebe narazí celky Hradce Králové a USK Praha. Zápas bude mít úvodní rozskok v 15 hodin. Druhým mačem bude souboj prvního a druhého týmu z ligové tabulky. Favorizovaný Nymburk se postaví Opavě.

„Opava bude absolutně bez tlaku. Výhodou pro ni je i to, že se hraje na jedno jediné utkání, kde se může pokusit o nějaké překvapení. Já ale věřím, že ho nedovolíme,“ věří svému celku Martin Kříž, power forward ERA Basketball Nymburk. „V prvním vzájemném zápase to od nás nebyl tak přesvědčivý výkon, i když jsme nakonec vyhráli. A v Opavě byly ztráty soupeře dané naší vyšší agresivitou v obraně,“ řekl Kříž.

Nymburský celek si musí dát pozor na Jakuba Šiřinu, který favorita hodně bodově trápil. „Pokud jde o Kubu Šiřinu, tak v prvním zápase jsme se na něj chystali hodně a určitě jsme nechtěli to, co se stalo, že nám už za první poločas dal asi osmnáct bodů. Jak se chytil, už se těžko zastavoval. To v Opavě už to bylo lepší, nicméně on má v ruce hodně balonů, takže nějaké střely a nájezdy si vždycky vezme,“ má jasno nymburský basketbalista.

Los byl pro Opavské nemilosrdný. Nymburk nechtěl do čtvrtfinále nikdo. „Je to škoda, spíš by to bylo zajímavější se potkat v dalším kole, ale musíme se s tím poprat,“ ulevil si forward BK Opava Jakub Slavík. „Po posledním ligovém souboji u nás máme Nymburku co vracet, protože jsme nepodali optimální výkon. Každý takový zápas je nejen pro nás, ale i pro jakýkoli jiný český tým jen dobře. Nymburk je celek evropského formátu a pro nás je zápas s ním z hlediska naší budoucnosti dobrý,“ přidal Slavík.

A co bude podle něj rozhodující? „Ve středu bude klíčem k úspěchu vyhnout se velkému počtu ztrát a taky musíme líp bránit, což bude souviset i s těmi ztrátami,“ nabízí recept opavský hráč Jakub Slavík.

Ve čtvrtek se pak proti sobě postaví od 15 hodin Pardubice s Brnem, v 18.30 začne střetnutí kolínských Medvědů proti Svitavám.

„Svitavy jsme v losu přivítali. Věříme si, i díky tomu, že jsme Tury v sezoně dvakrát porazili v lize. Jejich forma stoupá, hrají už lépe, dokážou vyhrávat a nebude to nic lehkého, my si ale nemůžeme stěžovat. Není to Nymburk, ani Opava, a třetí už jsme v lize my, takže jsme v pohodě,“ řekl před čtvrtečním zápasem Adam Číž, rozehrávač a hlavní tahoun mužstva Kolína.