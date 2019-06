První poháry v soutěži elegance se rozdávaly už na náměstí, ten starosty města si z rukou místostarosty Michala Najbrta převzal Stanislav Stuchlík, když porotu zaujala jeho motorka AJF 800 G1, pohár předsedy oddílu Františka Chalupy si odnesl Ladislav Kolín za automobil Dodge Brothers.

Z Karlova náměstí stroje startovaly po jedenácté hodině dopolední a některé z nich se při tom míjely s kočáry taženými koňmi, historickými to atributy u chrámu svatého Bartoloměje režisérem Karlem Janákem natáčené pohádky, aby poté přes Zbraslavice dorazily do sklárny Tasice, kde účastníky čekala exkurze a oběd a poté druhá etapa soutěže zpět do Kolína.

Slavnostní zakončení s večeří a hudbou produkovanou kytaristou a muzikantem Tomášem Řezníčkem se tentokrát odehrávalo ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně, kde si svoji startovní fotografii, plaketu a hrneček s logem odnášeli všichni účastníci, dámy dostaly navíc květiny.

Nakonec i tentokrát byli vyhlášeni ti nejlepší, kteří nasbírali nejméně trestných bodů. V kategorii motocyklů zvítězil Vladimír Pavelka před Petrem Zimou a Václavem Kecem. V automobilech byl nejlepší Petr Svěrák s automobilem Aero 30, Dagmar Strnadová si pro stříbro přijela s VW broukem a Jiří Kašpar vyjel bronz s automobilem DKW F5K. Všichni dostali poháry a další ceny.