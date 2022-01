„Martina jsem oslovil, protože ho vidím na trénincích v Kladně. Vyzkoušel si to, byl s námi na jednom soustředění a teď s námi byl i v Chorvatsku na turnaji. Spolu s námi je tam ještě bývalý kondiční trenér Kladna Daniel Červenka. Sestavil jsem si tým lidí, kterým důvěřuju,“ vysvětluje Klár, který by se stejným realizačním týmem šel rád i do červencového mistrovství Evropy.

„Když bude mít Martin zájem a Milan Fortuník mi ho pustí, tak s ním počítám na celou přípravu,“ doplňuje.

„Byl jsem překvapený, když mě Péťa oslovil. Nabídku jsem zvažoval dlouho. Řekl jsem si ale, že mi to pomůže. Pořád jsem mladý, takže potřebuju zkušenosti s trénováním. S Péťou jsme si sedli jak lidsky, tak pracovně, takže jsem mu na to kývl. Je to pro mě výborná zkušenost,“ popisuje Čmeľ, který se v Kladně stará o rozvoj juniorů a kadetů.

Kladenský realizační tým absolvoval s hráčkami ve věku do sedmnácti let několik soustředění i mezinárodní turnaj v Chorvatsku. Tam Češky třikrát zvítězily a podlehly jen domácímu výběru. O medaile si ale zahrát nemohly. Ve hře byla místa na chystaný evropský šampionát, kde se domácí tým jako pořadatel automaticky představí.

„Turnaj se nám povedl. Porazili jsme Maďarky, které loni byly na mistrovství Evropy šesté. Náš výběr s nimi tehdy prohrál. Teď jsme je přehráli 3:0, takže byla spokojenost. Důležitější je ale herní vývoj než výsledky. Do tohohle projektu jsem šel s tím, že budeme koukat na to, aby z těchto holek vzešla nějaká dobrá hráčka do seniorské reprezentace,“ vysvětluje Klár a nastiňuje i cíle na nadcházející mistrovství.

„Cílem je skončit do sedmého místa, abychom se kvalifikovali na letní olympijské hry mládeže. Problém je v tom, že když nebudeme do sedmého místa, tak nás v dalším roce nic nečeká. Holky nebudou mít žádnou oficiální mezinárodní konfrontaci. Abychom se kvalifikovali na mistrovství světa, museli bychom být do druhého místa. To si na rovinu myslím, že je science fiction,“ zůstává nohama na zemi.

A jaké má kladenský volejbal zastoupení v kategorii kadetek po hráčské stránce? „Základním stavebním kamenem tohoto družstva je Caroline Formánková, která je největším talentem českého volejbalu v této kategorii. Momentálně hraje za Liberec, ale začínala v Kladně, což mě samozřejmě těší,“ neskrývá Klár.

I do budoucna by ale Kladno mohlo mít ve výběrech své zastoupení. „Dívčí volejbal v Kladně zažívá v posledních letech boom. Na jednom ze soustředění jsme už měli dvě holky z Kladna,“ uvádí Klár. „Kadetská kategorie v Kladně je velice dobře obsazená. Nehrají nejvyšší ligu, ale jsou první a letos budou bojovat o postup do elitní soutěže,“ doplňuje Čmeľ.

Reprezentační výběr kadetek se silnou kladenskou stopou bude chtít na domácí půdě zásadně vylepšit dojem z posledního evropského šampionátu. V Maďarsku tehdy nevyhrál ani zápas. Klár se Čmeľem nyní udělají všechno pro to, aby letošní výběr svoje umístění zásadně vylepšil.

