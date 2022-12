Střelci: Kaprálek L. 10, Dlouhý I. 6, Holata V. 6, Hamták J. 5, Bukovský J. 4, Vondráček P. 4.

BC Kolín – BA Nymburk 16:49

Střelci: Dlouhý I. 4, Hamták J. 4, Vondráček P. 4, Holata V. 2, Kaprálek L. 2.

„V utkáních se projevila převaha Nymburka. Ale mám radost, že v každém zápase je vidět naše zlepšení a herní posun,“ řekl trenér David Machač.

U12 starší minižákyně – Přípravná soutěž U12

BC Kolín – Basket Pastelka MB 16:60

„Do zápasu naše hráčky nastoupily s hlavami nahoře a i přes velký bodový rozdíl si zaslouží pochvalu za bojovnost,“ uvedl trenérka Kateřina Macháčková.

Střelci: Bubeníková K. 8, Bydžovská A. 2, Smetáková V. 2, Urbanová E. 2, Soukupová S. 2.

BC Kolín – Basket Pastelka MB 9:63

„Druhý zápas se bohužel nesl v naprosto opačném duchu, což se samozřejmě podepsalo na konečném výsledku,“ dodala Kateřina Macháčková.

Střelci: Bydžovská A. 4, Nerudová L. 3, Bubeníková K. 2.

U13 minižáci – Přípravná soutěž U13

BA Nymburk – BC Kolín 25:82

Střelci: Lojek M. 19, Jebavý M. 18, Kučera M. 15, Batelka V. 6, Vondráček J. 6, Vaněk K. 4, Kampe J. 4, Mikyna M. 2, Topinka A. 2, Skořepa M. 2, Jendželovský M. 2.

BA Nymburk – BC Kolín 39:78

Střelci: Kučera M. 15, Vondráček J. 12, Lojek M. 11, Jebavý M. 9, Jendželovský M. 8, Mikyna M. 6, Skořepa M. 6, Kampe J. 6, Pekař M. 3, Trmík T 1, Batelka V. 1.

„V dohrávce jsme jasně vyhráli nad celkem z Nymburka. Minutáž se rozložila na celý tým. Individuálně se dařilo Kučerovi, Lojkovi a Jebavému,“ podotkl trenér Michal Skořepa.

U15 starší žákyně – Žákovská liga

TJ Lokomotiva Liberec I. – BC Kolín 42:62

„Výhra v Liberci byla hodně vydřená. V první čtvrtině jsme se zcela poddaly tempu soupeře. Basketbal to nebyl pro fanoušky pohledný, ale musím ocenit bojovnost holek,“ uznala trenérka Tereza Švachová.

Střelci: Halámková N. 17, Bártlová N. 14, Tichá N. 10, Šibravová L. 6, Buřičová S. 6, Hoznauerová L. 4, Ottová L. 2, Vomáčková E. 2, Kolářová A. 1.

BSK Continental TJ Jičín – BC Kolín 110:27

„Zápas jednoznačně opanoval soupeř. Příležitost tak dostaly všechny hráčky z lavičky. Teď nás čeká vánoční pauza, kde budeme chtít pilovat dovednosti na druhou polovinu sezony,“ poznamenala Tereza Švachová.

Střelci: Tichá N. 8, Bártlová N. 4, Hoznauerová L. 3, Vomáčková E. 3, Kolářová A. 2, Hájková B. 2, Losmanová L. 2, Hrušovská K. 2, Ottová L. 1.

U17 kadeti – Liga kadetů

BC Kolín – Basket Poděbrady 73:55

Střelci: Šťastný M. 20, Tichovský D. 12, Prokeš M. 10, Konývka R. 9, Adámek M. 8, Hruška A. 7, Matoušek J. 2, Ehl T. 2, Guk V. 2, Buřič A. 1.

BC Kolín – BK Brandýs nad Labem 58:82

Střelci: Hruška A. 16, Šťastný M. 11, Adámek M. 6, Prokeš M. 6, Tichovský D. 6, Konývka R. 6, Kropáček M. 3, Buřič A. 2, Guk V. 2.

„Zápas proti Brandýsu se mi hodnotí velmi špatně. Věděli jsme, že i prohra o 23 bodů nám zaručuje postup do Finálové skupiny ligy kadetů. Ale soupeř hrál skvěle a bojovně a my udělali spoustu individuálních a týmově špatných rozhodnutí, včetně mých a prohra byla zcela zasloužená. Vše necháváme na poslední víkend, kde musíme vyhrát a potvrdit postup,“ zdůraznil trenér David Machač.

U19 juniorky – Nadregionální liga

BC Kolín – BC Benešov 70:29

„Soupeřkám z Benešova jsme dovolily jen 29 bodů za celý zápas. Holky diktovaly tempo zápasu už od začátku a jasně si šly za výhrou,“ potěšilo trenérku Radku Štěpánovou.

Střelci: Krausová B. 21, Vaňková T. 11. Jebavá M. 10, Dohaničová S. 8, Bečvářová K. 8, Horká A. 4, Bláhová N. 4, Pithartová M. 4.

BC Kolín – BC Slaný 97:54

„Soupeř ze Slaného nastoupil v šesti hráčkách. Nic jsme nechtěly podcenit. Tým přeci jen přijel s hlavní podkošovou oporou a šikovnou dirigentkou hry. Od začátku to byla jízda holek. Dařilo se nám skvěle v obraně, čehož holky využívaly k rychlým protiútokům. Nutno podotknout, že i střelba z dálky byla velmi úspěšná, o čemž svědčí i deset daných trojek. Celkově holky podaly skvělý týmový výkon,“ řekla Radka Štěpánová.

„Za celý víkend patří holkám velká pochvala. Holky šly do zápasů se skvělým přístupem. Skvěle fungovaly jak na útočné, tak hlavně na obranné polovině,“ dodala Štěpánová.

Střelci: Jebavá M. 20, Krausová B. 18, Bečvářová K. 16, Vaňková T. 15, Bláhová N. 13, Dohaničová S. 8, Pithartová M. 4, Horká A. 3.

Muži B – 2. liga mužů

TJ Tesla Pardubice – Kolínsko-kutnohorský BK 89:57

„Další víkend a další prohra a výhra. Tentokrát na nás čekal víkend, ve kterém jsme odehráli dvojičku se soupeřem z Pardubic. K prvnímu utkání na půdě soupeře jsme nastoupili v oslabené sestavě kvůli utkání domácího A týmu. Dělali jsme, co jsme mohli, ale na soupeře to bohužel nestačilo. Pozitivní zprávou je, že do zápasu naskočil po zranění Lukáš Vacek,“ uvedl trenér Michal Vlček mladší.

Střelci: Kosík L. 18, Nečas L. 15, Somberg F. 9, Kocourek M. 8, Grmolenský J. 5, Koláčný L. 2.

Kolínsko-kutnohorský BK – TJ Tesla Pardubice 70:61

„Odveta už vypadala jinak. Nastoupili jsme v plné sestavě a na obrazu hry se to promítlo. Od samého začátku jsme se drželi v mírném vedení, a to se do konce zápasu nezměnilo. Předváděli jsme pěkný týmový basket a až na pár nepovedených přihrávek jsme si jasně došli pro výhru. Nedovolili jsme žádné drama a rozhodně to byla důležitá výhra s třetím týmem tabulky,“ poznamenal autor dvou bodů Michal Vlček mladší.

Střelci: Novák P. 21, Merta T. 13, Nečas L. 13, Somberg F. 10, Kocourek M. 7, Kosík L. 3, Vlček M. 2, Koláčný L. 1.

Muži C – SBL mužů

BC Real Réma Nymburk – BC Kolín 67:58

„Utkání v Nymburce bylo vyrovnanou partií. Začátek jsme si vzali do svých rukou. Druhá půlka byla na straně soupeře, který nastoupil rychlými body. Devítibodový rozdíl jsme dotahovali až do konce utkání. V posledních třech minutách byl rozdíl tří bodů, bohužel my jsme nedokázali proměnit volné střely vyrovnání. Ukázali jsme, že jsme schopný hrát hezký zápas i s týmem, který je na prvním místě tabulky,“ podotkl trenér Lukáš Sychra.

Střelci: Sychra L. 24, Lapáček J. 13, Horáček J. 6, Nemčok K. 4, Svoboda T. 3, Lonek A. 3, Macháček J. 2, Remeš Š. 2, Pacák J. 1.

