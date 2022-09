Kolínské juniorky nastupovaly po vítězství v mistrovství Čech k finále mistrovství České republiky s výjimkou zraněné Anity Hruškové v podstatě v kompletní sestavě s ambicemi poprat se za favorizovanými družstvy Olympu Brno a SSK Vítkovice ve vyrovnané skupině ostatních družstev o co nejlepší umístění. Už od počátku utkání se ale ukázalo, že tentokrát se kolínským dívkám zdaleka nedařilo tak, jako před čtrnácti dny v domácím prostředí.

Milan Janoušek doběhl šestý na slavných Běchovicích

Že kolínský tým nedosáhne na body v prvních třech disciplínách, tedy ve skoku o tyči, běhu na 800 metrů a v hodu kladivem, se očekávalo. První výrazná ztráta proti papírovým předpokladům ale přišla v běhu na 100 metrů překážek, kde jediný bod získala Natálie Olivová po výkonu 15,13 s. První výrazný bodový zisk tak přineslo až finále běhu na 100 metrů. Do A finále se probojovala z rozběhu Eliška Elfmarková a v něm zvítězila za 12,22 s a vybojovala 11 bodů. Jen jediná setina dělila od postupu do A finále v rozběhu Zuzanu Holou. Ta v B finále doběhla třetí za 12,79 s a získala dva body. Vzápětí se ale Kolíňačkám vůbec nevydařila dálka, když jak Emílie Chrastinová, tak Helena Rothanzlová zaznamenaly tři přešlapy. Body nepřinesl ani běh na 400 metrů, a tak další bodový zisk zaznamenala po výborném výkonu a času 11:58,25 min. až Lucie Jonáková v běhu na 3000 metrů překážek, když doběhla na třetím místě. Další kolínské běžkyně už ale na bodované umístění nedosáhly, a to ani v následujícím běhu na 3000 metrů.

A tak další bodový zisk přinesl až skok vysoký. V něm Natálie Olivová překonala 163 cm a získala šest bodů, Helena Rothanzlová skočila 155 cm a získala body tři. V běhu na 400 metrů překážek překvapila osobním rekordem 65,65 s Petra Ludvíčková, která se tímto časem dostala z druhého běhu na celkovou čtvrtou příčku. Dva body přidala rovněž v osobním maximu 67,91 s Zuzana Holšánová. V hodu oštěpem Anna Radikovská zaostala výkonem 39,41 m jen metr za osobním rekordem, ale v nabité soutěži, jejíž úroveň výrazně předčila individuální šampionát, to stačilo pouze na osmou příčku. Dva body pak přidala Emílie Chrastinová hodem dlouhým 36,08 m, když mnohem delší hod, který by ji posunul do finále, přešlápla. Výrazně vyšší body na kolínské konto přinesl závod na 200 metrů. V něm Eliška Elfmarková svedla vyrovnaný souboj s favorizovanou Ester Bendovou a za 24,87 s vybojovala devět bodů. Tři body získala také Adéla Sahulková časem 26,11 s. V běhu na 1500 metrů žádné body na kolínský účet nepřibyly, zato v trojskoku se kolínským barvám mimořádně dařilo. Tereza Doubková si skočila osobní rekord 11,43 m a skončila čtvrtá, hned za ní se umístila rovněž v osobním maximu Viktorie Hroudová 11,35 m a ještě šestou příčku vybojovala Helena Rothanzlová za 11,19 m. Vrh koulí ale už tak skvěle nevyšel. Natálie Olivová sice třetím pokusem zachránila finále a vrhem dlouhým 11,63 m nakonec vybojovala osm bodů, ale Anna Radikovská zůstala mimo body. Dařilo se sprinterské štafetě, která v sestavě Olivová, Holá, Sahulková, Elfmarková zaběhla čas 48,59 s a obsadila třetí místo. Výrazně bodovalo i kvarteto Olivová, Nováková, Holá, Elfmarková v běhu na 4x400 metrů, když časem 4:02,94 min. doběhlo čtvrté. V tu chvíli se kolínská děvčata probojovala na pátou příčku. Konečnou podobu výsledku ale dal tentokrát až hod diskem. Zatímco kolínským dívkám se bodovat nepodařilo, jejich soupeřkám z Kladna a Uherského Hradiště se je povedlo v této disciplíně těsně předstihnout a odsunout na konečné sedmé místo.

Výsledek finále mistrovství České republiky: 1. AK Olymp Brno 211, 2. SSK Vítkovice 188,5, 3. ASK Slavia Praha 146, 4. Univerzitní sportovní klub Praha 121, 5. AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 100, 6. A.C. TEPO Kladno 100, 7. Sokol Kolín-atletika 98, 8. AK ŠKODA Plzeň 54, 9. Hvězda Pardubice 45,5.

Derby opanovala Velim B. V sezoně ještě nezaváhala

Na rozdíl od juniorek odjížděli kolínští junioři k finálovému utkání oslabeni o několik opor, když postrádali zraněné Matyáše Čudlého a Jiřího Synka či nemocného Vojtěcha Ottu. Do utkání ale vstoupili výborně, když v hodu kladivem si Vlastimil Trnka vylepšil osobní rekord prvním životním hodem za 60 metrů a výkonem 60,56 m vybojoval devět bodů. Tři body rovněž v osobním rekordu 42,50 m vybojoval Ondřej Veselý a jeden bod získal Radek Pazdera v osobním rekordu 39,11 m. Ve skoku dalekém získal jeden bod za skok do vzdálenosti 613 cm Antonín Tvrzník, který stejným ziskem bodoval i ve skoku vysokém za 180 cm. V běhu na 800 metrů si ve velmi rychlém závodě vylepšil životní čas na 1:54,93 min. František Malina, který doběhl pátý. Naprázdno vyšli Kolíňáci v běhu na 110 metrů překážek, zato velkým zážitkem bylo finále běhu na 100 metrů. V něm Lukáš Soukal, který již v dramatickém rozběhu posunul svůj osobní rekord na 10,69 s, dokázala v na setinu stejném čase porazit olomouckého Jakuba Nemce a zvítězit v dalším svém maximu 10,65 s. V hodu oštěpem bodoval čtyřmi body Vojtěch Šašek (50,24).

Vysoký zisk připsal v běhu na 400 metrů Patrik Ďurčo, který využil výborných podmínek k osobnímu maximu 49,24 s, což znamenalo zisk osmi bodů za třetí místo. Pak ale přišla série čtyř disciplín bez kolínského bodového zisku – trojskok, vrh koulí a běhy na 3000 metrů hladkých i s překážkami – a kolínští junioři se pořadím celků propadli. Sérii přerušil až běh na 400 metrů překážek, ve kterém bodovali šestý Matěj Novák (osobní rekord 58,36), devátý Jakub Svoboda (59,57) a desátý Eduard Moses (59,88). Dalších pět bodů získal ve skoku o tyči po výkonu 441 cm Antonín Tvrzník. Velikou formu potvrdil v běhu na 200 metrů Lukáš Soukal, který po běhu na 100 metrů dominoval i na dvojnásobné trati časem 21,64 s. Osm bodů přibylo i po běhu na 1500 metrů, ve kterém šestý doběhl Vojtěch Boháč (4:23,39) a osmý Marek Nedvěd (4:26,52). Disk žádné navýšení kolínského zisku a na rozdíl od soutěže juniorek daly konečnou podobu pořadí týmů štafety. Kolínská sestava na 4x100 metrů si bohužel na posledním úseku nepředala, a tak jediným štafetovým ziskem kolínského týmu bylo sedm bodů za čtvrté místo kvarteta Soukal, Kratochvíl, Malina, Ďurčo na 4x400 metrů za 3:25,64 min. Kolínští junioři se tak stejně jako juniorky staly sedmým nejlepším týmem v republice.

Výsledek finále mistrovství České republiky: 1. SK Jeseniova Junioři 217, 2. Atletický klub Olomouc 208, 3. Sokol Opava 150, 4. Dukla Praha 121, 5. A. C. TEPO Kladno 105, 6. Sokol Hradec Králové 91, 7. Sokol Kolín-atletika 83, 8. VSK Univerzita Brno 83, 9. Spartak Praha 46.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky