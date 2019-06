Divize

Mužský A tým zažil turbulentní sezonu. „Papírově jsme měli patřit k favoritům soutěže a jasným předsezonním cílem bylo opět se zkusit poprat o postup do národní ligy. Ale museli jsme řešit výpadky některých klíčových hráčů ze zdravotních důvodů a celkově výkony zůstaly daleko za očekáváním. Trápila nás i disciplína, takže jsme v průběhu sezony přehodnotili cíle a strategii. Chtěl bych znovu poděkovat trenérovi Petrovi Vránovi, který v klubu působil jako hráč a trenér od úplných začátků a v pozici trenéra dovedl muže až do celostátní divize. Potřebovali jsme týmu dát ale nový impuls, takže se áčka ujal Václav Louda, který se jako první kolínský trenér může pochlubit trenérskou licencí B. Druhá polovina sezony tak už byla spíše testem a přípravou na nový ročník. I když máme nyní dlouhodobější strategii, věřím, že už v tom dalším ročníku se změny budou projevovat příznivě,“ řekl kolínský předseda Petr Cícha.

PHaSČ přebor mužů

V mužském B týmu dostávali velký prostor junioři, kteří si chvilku museli zvykat na mužský florbal. Ale i přes ne příliš šťastný vstup do sezony postupně béčko nabíralo tempo a nakonec se povedlo poměrně bez problémů soutěž udržet. Co určitě stojí za zmínku, je fantastická statistika přesilovek, kdy se projevily zkušenosti přesilovkové sestavy. Kolín měl úspěšnost přesilovek ohromujících sto jedenáct procent, druhý nejlepší tým měl úspěšnost přesilovek šedesát procent.

4. liga žen 3+1

Ženy ovládly speciální ženskou soutěž se třemi hráčkami v poli. Stále ještě experimentální soutěž je výborná na individuální růst, dobrý pohyb po hřišti a divácky je velmi atraktivní a vděčná, protože nabízí nepřetržitou akci. Svěřenkyně Petra Cíchy bavily aktivním přístupem a útočnou hrou, ale zároveň ze všech týmů dostaly nejméně gólů.

3. liga juniorů

Junioři měli výbornou sezonu a na dobrých výkonech se možná projevilo i švédské dobrodružství a výlet na Gothia Innebandy Cup, podobně jako u dorostenek a žáků. I přes pomalejší rozjezd nakonec junioři s přehledem vybojovali třetí místo a zajistili si postup do druhé juniorské ligy. Ve statistikách měl Kolín třetí největší počet nastřílených gólů, což je dobrá vizitka vzhledem ke snaze o útočný florbal. Svěřenci Jindřicha Smejkala mají i do budoucna velký potenciál, pokud budou tvrdě pracovat. V mužských týmech je konkurence sice velká, ale mladíci mají na to, aby se stali tahouny mužského B týmu a stále častěji se prosazovali i v áčku.

2. liga dorostenek

Dorostenky zcela nechaly zapomenout na předcházející sezonu a prezentovaly se mimořádnými výkony. Všichni soupeři museli mít z Pitbullaček respekt. Velký podíl na vzestupu dívek má kolínský trenér Václav Louda. Ve výsledné tabulce Kolín obsadil krásné třetí místo a navíc kolínské hráčky ovládly kanadské bodování. Sabina Siňorová byla v celé soutěži vůbec neproduktivnější hráčkou a zároveň nejlepší střelkyní a o útočné hře Kolína vypovídá i to, že v kanadském bodování celé ligy skončila na třetím místě Adéla Hanesová, která zároveň zaznamenala nejvíc nahrávek.

2. liga dorostenců

Dorostenci po postupu do druhé ligy naznačovali velký herní potenciál, ale ve hře se často ukazovaly zbytečné chyby a byla cítit určitá nervozita z vyšší soutěže. Nakonec z toho byl sestup, ale je to zase dobrý impuls pro další tvrdou práci.

Liga starších žáků

Do starších žáků přešla většina hráčů z mladší kategorie a mladé mužstvo si muselo trochu zvykat na trochu jiné tempo a jinou hru, ale pod trenérským vedením Vlasty Hypeše se s tím poprali všichni hráči dobře a starší žáci budou příští rok těžit ze zkušeností a dá se očekávat, že se bude jednat o velmi nadějné družstvo.

Liga mladších žáků

Trenérské duo Jaroslav Hlavatý – Václav Louda vedlo silné družstvo mladších žáků. V sezoně si Pitbulláčci drželi vyrovnanou bilanci výher a proher, ale výsledky nejsou u této kategorie tak důležité, hlavní je láska ke sportu.

Liga elévů 3+1

Elévové pod trenérským vedením Elišky Hadrovské se celou sezonu pohybovali mezi nejlepšími týmy a měřili síly se silnými soupeři, což Pitbulláčky posouvalo výrazně kupředu a mnoho elévů se úspěšně představovalo a bylo oporou i v týmu mladších žáků.

Přípravka

Do trenérského týmu Pitbullů se nově zapojila Šárka Lepší, která se ujala přípravky a kreativními a zábavnými tréninky jim pomáhala sportovně růst a najít cestu k florbalu.