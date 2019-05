Kolín – O víkendu budou kolínští juniorští basketbalisté U19 bojovat o historický mládežnický úspěch.

ilustrační foto | Foto: archiv

„Tým je spolu, až na malé výjimky (dva hráče) od samého začátku, kdy je rodiče v Kolíně přivedli do klubu, na basketbal. To bylo někdy před jedenácti lety a již v průběhu jejich dosavadní sportovní kariéry dokázali několikrát posunout historickou hranici úspěchu kolínské mládeže, ať již účastí a umístěním na mistrovství republiky kategorií U12, U13, vítězstvím v dorostenecké lize U17, bronzovými a stříbrnými medailemi v dorostenecké lize U19, ale nyní je před nimi další výzva, postup do extraligy U19,“ uvedl trenér družstva Miroslav Sodoma.