Počet přihlášených hráčů letos vyšplhal až na úctyhodné číslo 108, což je též rekordním záznamem. Ročníku 2019 se zúčastnil tým Předsedovy děti, který po loňském titulu přímo prahnul po jeho obhajobě. Nečekalo je ovšem nic jednoduchého, jelikož zájemců o zlatý zápis na putovní pohár bylo opravdu dost.

Napínavé rozlosování rozdělilo týmy klasicky do dvou skupin po šesti, kdy do vyřazovacích bojů postupovali vždy jen čtyři nejlepší. Opticky snadnější se zdála skupina A, kde si první příčku celkem s přehledem pohlídaly právě Předsedovy děti, když v základní skupině neinkasovaly ani jednu branku a ztratily pouze 2 body za jednu remízu.

O další tři postupová místa to byl ovšem pořádný boj, kdy tři týmy získaly shodně 7 bodů, a rozhodovalo konečné skóre. Na druhém místě nakonec skončilo překvapení letošního ročníku HC Pizizub, kteří po vlažném startu udolali soupeře bojovností a útočnou hrou. Na třetí pozici se nakonec umístili zkušení Polepáci a poslední postupové místo brali stálice turnaje Myšáci-Lachtani ze Sán, kteří si stále udržují výkonnost na vysoké úrovni.

Těsně pod postupovou hranou skončili Krvaví bizoni a turnaj se letos moc nevydařil Pacientům, kteří doplatili zejména na špatnou defenzivu.

Skupině B se hned po losu říkalo „SKUPINA SMRTI“ a bylo jasné, že zde s jistotou skončí dva týmy, které v minulém ročníku hrály o posty nejvyšší.

Hned od začátku nenechaly nikoho na pochybách skvěle hrající Vokežumpy, které nastřílely 20 branek a bez ztráty jediného bodu šly do čtvrtfinálových bojů z první pozice. Druhou příčku pevně drželi Švábi a naznačili, že by se po loňské pauze velice rádi vrátili na příčku nejvyšší. Třetí místo obhájily ve vzájemném utkání proti legendárním Vypelichaným Vlkům HC Přeražený hokejky s posilami od populárních kolínských Kozlů (Sejpal, Semirád). Na čtvrtém místě skončil již zmiňovaný tým HBC Vypelichaný vlci, který své dresy na oslavu 20 let turnaje ozdobil stylovými vlčími ocasy.

Na posledních dvou příčkách se umístily výborně hrající Cerhenice a bojovné Hráďo. Zejména tým Cerhenic při třech remízách zastavila v turnaji špatná produktivita v útočné fázi.

Čtvrtfinálová utkání letos nabídla opravdu pikantní duely. V prvním napínavém utkání se představily týmy Předsedovy děti a HBC Vypelichaný vlci. Po nerozhodném a vyrovnaném prvním poločase nabídli Vlci svou chybou v rozehrávce šanci Skořepovi, který krásným blafákem nekompromisně trestal. Otřesené Vlky poté dorazil přesnou ranou Kašpar a výsledek 2:0 posunul dál obhájce titulu.

To na vedlejším hřišti se do semifinálových bojů přesvědčivě probojovaly Vokežumpy, kdy Myšáky-Lachtany porazily 5:0 a potvrdily svou střeleckou formu.

Ve třetím vyřazovacím boji doslova exceloval tým HC Přeražený hokejky, který rozstřílel HC Pizizub v poměru 5:1 a zde se nejspíš projevila mírná nezkušenost nováčka vyřazovacích bojů s podobnými duely o vše.

Poslední bitva proti sobě svedla týmy Švábů a Polepáků, kteří i přes velikou snahu vrátit se po delší době do zápasů o cenné kovy podlehli favoritovi v poměru 1:3.

V prvním semifinále se utkaly Předsedovy děti se Šváby. Vyrovnanou bitvu nakonec rozhodl jedinou brankou Prokop a zrušil Zelenkovu neprůstřelnost v brance Předsedových dětí. Sport je občas krutý a první inkasovaná branka v turnaji nakonec nasměrovala skvěle šlapající tým jen do boje o bronzovou medaili.

Druhé semifinále mezi týmy Vokežumpya HC Přeražený hokejky nabídlo vše, co náročný divák od podobného utkání očekává. Jako první se dostaly do vedení Vokežumpy po přesné střele Šípa. Skvěle chytající brankáři drželi až do posledních vteřin těsné skóre a už to vypadalo, že favorit postup udrží. Vítr z plachet jim však v posledních vteřinách vzal Sejpal a posunul zápas do zrádného prodloužení. V něm branka nepadla a rozhodnout musely infarktové nájezdy. Jediný, kdo v nich skóroval, byl Semirád a spolu se skvělým výkonem brankáře Vápeníka posunul Hokejky možná trochu překvapivě do finálové bitvy.

Zápas o 3. místo byl souboj zklamaných vítězů základních skupin. Předsedovy děti nakonec prokázaly větší chuť po bronzovém umístění a po trefě zkušeného Radka „GABA“ Zelenky zvítězily v poměru 1:0. Nutno podotknout, že za celý turnaj dostaly pouze jednu branku, což je až neuvěřitelné.

Finálový duel nabídl souboj ex-šampionů Švábů a nadšeně hrajících Přeražených hokejek. Švábi na Hokejky doslova vlétli a jejich snaha vyvrcholila brankou Glasera. Hokejky působily trochu nervózním dojmem a favorit stále zvyšoval tlak do brankoviště. Na 2:0 skóre navýšil Mikeš a zdálo se být rozhodnuto. Pár minut před koncem ale David Kmoch skvěle tečoval střelu ze střední vzdálenosti a najednou to bylo pouze o gól. Napínavý konec utkání přinesl velké množství závarů, ale zkušení Švábi si již poslední okamžiky finále pohlídali. Jejich radost z návratu na trůn byla veliká a při tónech písně „WE ARE THE CHAMPIONS“ si borci v bílých dresech triumf náležitě užívali přímo na hrací ploše.

Nejlepším brankářem byl pořadateli jednoznačně zvolen Lukáš Zelenka z vítězných Předsedových dětí s rekordní 1 inkasovanou brankou z 8 utkání, nejlepším střelcem se stal Martin „BOMBY“ Vondra z Vokežump se skvělým zápisem 12 vstřelených branek a zlatý HATTRICK nejpřesnějšího střelce opět obhájila legenda David „HUGO“ Čejka z týmu Myšáci-Lachtani Sány se 3 přesnými trefami.

Do ALL STAR týmu pořadatelé zařadili – brankáře Lukáše Křivánka ze Švábů, obránce Láďu Báštiho ze Švábů a Standu Teplého z Vokežump, útočníky Petra Skořepu z Předsedových dětí a Davida Kmocha z HC Přeražený Hokejky.

Cenu pořadatelů si odnesl tým HC Pizizub, který se v minulých ročnících pravidelně umisťoval ve spodních patrech výsledkové listiny a letos skončil na fantastickém 5. místě. Nutno říci, že si jeho hráči celý turnaj opravdu užívali a tak by to mělo vypadat.

"Dvacátý ročník měl pro nás velkou váhu. Jsme rádi, že tradice BENDY CUPU ve Veltrubech pokračuje a můžeme se na ní již 10 let podílet pořadatelsky i my. Zaměřili jsme se letos zejména na oslovení sponzorů pro obohacení cen pro nejlepší týmy a jedince. Mistr si odvezl velký sud dvanáctky pivovaru Bernard a i další ceny byly též hodnotné," uvedl jeden z pořadatelů Josef Kadeřábek.

"Musím říci, že se vše vydařilo nad naše očekávání a výsledný počet 108 hráčů je pro nás tou největší odměnou a také důkazem, že je o náš turnaj v okolí Kolína opravdu velký zájem. Všechna klání proběhla opět plně v rámci fair - play a až na drobná poranění se nikomu nic vážného nestalo. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům turnaje, panu starostovi obce Veltruby za podporu, obci Tři Dvory za zapůjčení digitální časomíry, obětavým asistentkám u zapisovacích stolů, fotografům, pomocníkům v kuchyni i u udírny, personálu hospůdky Myslivna za skvělou péči a závěrem samozřejmě všem zúčastněným hráčům, pro které toto vše děláme a máme radost z jejich pozitivních reakcí. Je až obdivuhodné, kolik lidí si najde v dnešní uspěchané době čas vzít do ruky hokejku a užít si tuto sportovní akci. Večerní posezení, kde barvy dresů i hokejové umění nehrálo již žádnou roli, bych ohodnotil jako klasicky vydařené a plně důstojné k podobnému jubileu našeho turnaje," dodal s úsměvem Josef Kadeřábek.

Konečné pořadí: 1. Švábi, 2. HC Přeražený hokejky, 3. Předsedovy děti, 4. Vokežumpy, 5. HC Pizizub, 6. Polepáci, 7. Myšáci-Lachtani Sány, 8. HBC Vypelichaný vlci, 9. Krvaví bizoni, 10. Cerhenice, 11. Pacienti, 12. Hráďo.

(Petr Malý)