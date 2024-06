Svěřenec Tomáše Prajsnera Josef Pazdera nastoupil k soutěži v hodu diskem jako hlavní favorit a nikomu ze soupeřů nedal žádnou šanci. Hned jeho druhý pokus, kterým poslal své nářadí do vzdálenosti 53,18 m, by stačil na vítězství, ale v posledním pokusu doletěl disk z jeho ruky až do vzdálenosti nového kolínského historického rekordu 61,60 m, čímž nejen Josef vyhrál olympijské klání o více než deset metrů, ale dosáhl druhého nejlepšího českého výkonu všech dob, jen 1,22 m za českým rekordem.

Mia Plačková vyběhla olympijské stříbro, Josef Pazdera přidal bronz

Druhou kolínskou zástupkyni v dresu Středočeského kraje na Letní olympiádě dětí a mládeže Miu Plačkovou čekal ve středu po úterních vítězstvích v rozběhu i semifinále finálový závod na 60 metrů a Josef Pazdera se po vítězství v disku představil ve vrhu koulí.

A svěřenkyně Antonína Morávka potvrdila i ve třetím běhu v řadě výbornou aktuální formu. Ve finále sice podlehla skvělé Emílii Hornové z Libereckého kraje, která zaběhla velmi rychlých 7,54 s, ale nový osobní a kolínský historický rekord 7,60 s v protivětru 0,7 m/s znamenal pro Miu zisk velmi cenné stříbrné medaile.

Josef Pazdera nastoupil po triumfu v hodu diskem ke své druhé disciplíně - vrhu koulí. Hned prvním pokusem dlouhým 14,63 m si řekl o medaili, když se zařadil na třetí místo. V dalších pokusech se už zlepšit nedokázal, ale také nikdo ze soupeřů se už před něj nedostal, a tak svěřenec Tomáše Prajsnera přidal k diskařskému zlatu koulařský bronz a zkompletoval tak sbírku medailí kolínských reprezentantů.